To Rosja jest najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla interesów Francji - taka konkluzja znalazła się w nowym krajowym przeglądzie strategicznym. Paryż podkreślił, że Moskwa używa wszelkich środków, aby osłabić poparcie dla Kijowa i zmienić ład międzynarodowy na swoją korzyść.

W poniedziałek Francuzi obchodzili Dzień Bastylii; ulicami Paryża przeszła uroczysta parada wojskowa / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Francuzi opublikowali w poniedziałek nowy krajowy przegląd strategiczny.

To dokument poświęcony ryzykom i wyzwaniom międzynarodowym.

Paryż uznał Rosję za największe zagrożenie dla swoich interesów i stabilności Europy.Francja chce reagować na te wyzwania. Jak? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Krajowy przegląd strategiczny, poświęcony ryzykom i wyzwaniom międzynarodowym, publikowany jest we Francji co trzy lata; poprzedni powstał w pewnym pośpiechu na początku 2022 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Najnowszy dokument, w którym wskazano Rosję jako najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla interesów Paryża, opublikowano 14 lipca. "Rosja dzisiaj i w najbliższych latach jest najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla interesów Francji, jej partnerów i sojuszników, dla stabilności na kontynencie europejskim i w przestrzeni euroatlantyckiej" - napisano w dokumencie.

"Ryzyko otwartej wojny przeciwko sednu Europy"

W przeglądzie wskazano, że w perspektywie do 2030 roku "głównym zagrożeniem dla Francji i krajów europejskich jest ryzyko otwartej wojny przeciwko sednu Europy". Podkreślono, że Rosja prowadzi "wrogie i wywrotowe" działania w Europie.

"Francja i Europejczycy powinni być zdolni do tego, by lepiej się bronić i odstraszać wszelką nową agresję rosyjską na kontynencie" - ostrzegli autorzy dokumentu, przygotowanego przez Sekretariat Generalny Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN).

Potrzebni są ludzie, których można by zmobilizować

Najnowsza analiza, która kładzie nacisk na potrzebę większej uwagi całego społeczeństwa na sprawy obronności, przewiduje, że utworzona mogłaby zostać "zmieniona ochotnicza służba wojskowa". Jej celem miałoby być zaoferowanie pełnoletnim obywatelom "podstawowego szkolenia wojskowego, które mogłoby prowadzić do późniejszego zaangażowania".

"Chodzi o to, by tworzyć we Francji zasoby ludzi, którzy mogliby zostać zmobilizowani w razie kryzysu" - czytamy w dokumencie. Francuskie media przypomniały, że w kraju istnieje od 2015 roku ochotnicza służba wojskowa, do której zgłasza się młodzież w liczbie szacowanej na około 1000 osób rocznie.

Francuskie siły zbrojne liczą obecnie ok. 200 tys. żołnierzy służby czynnej i 47 tys. rezerwistów. Do 2030 roku liczba wojskowych w służbie czynnej ma sięgnąć 210 tys., a rezerwistów - 80 tys.