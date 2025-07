Co kombinuje Donald Trump? Prezydent USA miał zapytać w rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, czy byłby w stanie zaatakować Moskwę, gdyby USA dostarczyły Ukrainie broń dalekiego zasięgu. Poinformował o tym we wtorek dziennik "Financial Times", powołując się na osoby znające szczegóły tej rozmowy.