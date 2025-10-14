Korea Północna zaprezentowała podczas niedawnej parady wojskowej nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-20. Według informacji przekazanych przez generała Dzin Jong Senga, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej, przy rozwoju tej broni Pjongjang mógł skorzystać z pomocy technicznej Rosji.

Nowy pocisk Hwasong-20 / STR/AFP/East News / East News

Na paradzie z okazji 80. rocznicy Partii Pracy Korei pokazano nowy pocisk Hwasong-20 na 11-osiowym transporterze-wyrzutni.

Według północnokoreańskiej agencji KCNA Hwasong-20 to "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" kraju.

Korea Północna mogła dostać wsparcie technologiczne z Rosji.

W trakcie posiedzenia parlamentarnej komisji obrony narodowej gen. Dzin podkreślił, że możliwości nuklearne i rakietowe Korei Północnej dynamicznie się rozwijają. Pjongjang pochwalił się rozwojem kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak międzykontynentalne pociski balistyczne i hipersoniczne pociski szybujące - mówił wojskowy, odnosząc się do wydarzeń z zeszłego tygodnia, kiedy to Korea Północna świętowała 80. rocznicę powstania Partii Pracy Korei.

Nowy pocisk Hwasong-20 został zaprezentowany na 11-osiowym transporterze-wyrzutni. Jak podkreśliła północnokoreańska agencja KCNA, jest to "najpotężniejszy nuklearny strategiczny system uzbrojenia" w arsenale kraju.

Na pytanie południowokoreańskich parlamentarzystów o możliwe wsparcie technologiczne ze strony Rosji, gen. Dzin stwierdził, że "jest to całkiem możliwe". Temat ten poruszył także południowokoreański minister obrony Ahn Gju Bak, który wyraził przekonanie, że Pjongjang otrzymuje "różne technologie" z Rosji, szczególnie w zakresie budowy okrętów podwodnych.

Rosja mogła przekazać Korei Płn. komponenty do budowy podwodnych okrętów atomowych

Koreańskie media informowały wcześniej, że południowokoreańskie wojsko analizuje doniesienia o przekazaniu przez Rosję kluczowych komponentów do budowy okrętów podwodnych z napędem atomowym w pierwszej połowie 2025 roku.

Współpraca wojskowa między Rosją a Koreą Północną trwa od 2022 roku. Pjongjang dostarcza Moskwie przede wszystkim systemy artyleryjskie, amunicję oraz pociski balistyczne, wspierając tym samym rosyjskie działania przeciwko Ukrainie. Południowokoreański wywiad informował we wrześniu, że w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie rozmieszczono ponad 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy, zginęło dotychczas około 2 tysięcy z nich.