W 2025 roku w Brazylii odnotowano najwyższą w historii liczbę zabójstw kobiet - wynika z najnowszego raportu stacji TV Globo. Eksperci alarmują, że mimo zaostrzenia kar, problem narasta, a działania służb pozostają niewystarczające.

W 2025 roku w Brazylii odnotowano najwyższą w historii liczbę zabójstw kobiet (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W 2025 roku w Brazylii zamordowano rekordową liczbę 1530 kobiet.

Mimo zaostrzenia kar za tzw. kobietobójstwo, wielu sprawców pozostaje na wolności z powodu zaniedbań policji i wymiaru sprawiedliwości.

Według danych zebranych przez TV Globo, w 2025 roku w Brazylii zamordowano aż 1530 kobiet. To rekordowa liczba, która budzi niepokój zarówno wśród opinii publicznej, jak i organizacji walczących o prawa kobiet.

Autorzy raportu podkreślają, że sprawcami tych zbrodni byli nie tylko partnerzy i mężowie ofiar, ale także osoby spoza ich najbliższego otoczenia.

Zaostrzenie kar nie przyniosło oczekiwanych efektów

W odpowiedzi na rosnącą liczbę zabójstw kobiet, w październiku 2024 roku brazylijskie władze zdecydowały się zaostrzyć kary za tzw. kobietobójstwo. Maksymalny wymiar kary wzrósł z 30 do 40 lat pozbawienia wolności. Mimo tych zmian, liczba przestępstw nie spada, a eksperci wskazują na poważne zaniedbania w egzekwowaniu prawa.

Zaniedbania policji i wymiaru sprawiedliwości

Raport TV Globo zwraca uwagę na niewystarczające działania policji i wymiaru sprawiedliwości. Obecnie 336 mężczyzn poszukiwanych jest za przestępstwa związane z zabójstwem kobiet, jednak nakazy aresztowania wydane przez sądy nie zostały wyegzekwowane.

W niektórych przypadkach służby znają miejsce pobytu podejrzanych, ale nie podejmują żadnych działań w celu ich zatrzymania. Największa liczba poszukiwanych kobietobójców przebywa na wolności w stanie São Paulo - aż 108 osób.

Sytuacja ta pokazuje skalę problemu i potrzebę pilnych działań ze strony władz oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.