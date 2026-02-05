Z fresku w Bazylice San Lorenzo in Lucina w Rzymie usunięto fragment przedstawiający anioła, którego twarz przypominała premier Włoch Giorgię Meloni. Jak poinformował rektor świątyni, ksiądz Daniele Micheletti, w ostatnich dniach do bazyliki przychodziły tłumy, by zobaczyć malowidło, co stało się nie do zniesienia dla obsługi kościoła.

Anioł z twarzą Giorgii Meloni został zamalowany / Marco Iacobuci/IPA/ABACA / PAP/Abaca

Z fresku w Bazylice San Lorenzo in Lucina w Rzymie usunięto fragment z twarzą anioła przypominającą premier Giorgię Meloni.

Rektor świątyni, ks. Daniele Micheletti, podkreślił, że tłumy ludzi przychodziły oglądać malowidło, co było nie do zniesienia.

Fresk nad rzeźbą króla Włoch Humberta II wywołał w ostatnich dniach sensację, gdy okazało się, że po pracach konserwacyjnych anioł ma twarz przypominającą włoską premier.

Fresk nad rzeźbą króla Włoch Humberta II wywołał w ostatnich dniach sensację / FILIPPO MONTEFORTE/AFP / East News

Głowa anioła została zamalowana przez dekoratora Bruno Valentinettiego, który ją wcześniej namalował po zakończonych pracach. Jak powiedział, zrobił to na życzenie wikariatu diecezji rzymskiej.

Po tym, gdy wcześniej zapewniał, że nie namalował Giorgii Meloni, po raz pierwszy przyznał, że to była ona na fresku.

Rektor bazylki powiedział: Ten fragment został usunięty. Zawsze mówiłem, że to zrobimy, jeśli wywoła polemikę.

Mieliśmy procesję ludzi, którzy przychodzili po to, by to zobaczyć; nie na mszę czy żeby się pomodlić. To było nie do zniesienia - dodał ks. Micheletti.

Diecezja rzymska wszczęła postępowanie w sprawie anioła z twarzą szefowej włoskiego rządu. Rzecznik diecezji podkreślił, że oryginalne oblicze było inne.

Na fresku przywrócone zostanie oryginalna twarz anioła nad popiersiem ostatniego króla Włoch.