Władze miejskie Rio de Janeiro ogłosiły plan odzyskania kontroli nad dzielnicami, które od lat znajdują się pod wpływem zorganizowanych grup przestępczych. Według najnowszych badań, aż 4 miliony mieszkańców byłej stolicy Brazylii – czyli niemal 35 procent populacji miasta – żyje na terenach zarządzanych przez gangi.

Władze Rio de Janeiro ogłosiły plan odzyskania kontroli nad dzielnicami miasta rządzonymi przez gangi, obejmującymi 35 proc. mieszkańców.

Największym wyzwaniem będą operacje policyjne w fawelach, gdzie regularnie dochodzi do krwawych starć z przestępcami.

Plan zakłada także wsparcie gospodarcze i utworzenie 70 tys. nowych miejsc pracy w dotychczas niebezpiecznych rejonach miasta.

Nowa strategia, przygotowana przez brazylijskie ministerstwo bezpieczeństwa publicznego, ma wejść w życie na początku przyszłego roku. Dokument został już przekazany do zatwierdzenia przez Sąd Najwyższy Brazylii. Władze zapowiadają "skuteczną próbę uwolnienia ludności od przemocy zbrojnych organizacji przestępczych", na co mieszkańcy Rio de Janeiro czekają od lat.

Fawele - największe wyzwanie

Najtrudniejszym elementem planu mają być operacje policyjne w fawelach, czyli rozległych dzielnicach nędzy, które powstały na wzgórzach otaczających miasto. To właśnie tam jesienią doszło do krwawych starć policji z gangami. W listopadzie podczas jednej z największych akcji przeciwko potężnemu gangowi narkotykowemu Comando Vermelho w faweli Penha zginęły 122 osoby.

Skala problemu

Obszary kontrolowane przez gangi stanowią obecnie ponad 18 procent powierzchni miasta. Jak przyznają władze, codzienna obecność policji w tych rejonach jest niewielka. Mieszkańcy od dawna domagają się skutecznych działań, które poprawią ich bezpieczeństwo.

Nowe miejsca pracy i wsparcie dla przedsiębiorczości

Plan walki z przestępczością zakłada nie tylko działania policyjne, ale także wsparcie gospodarcze. W przyszłym roku, przy wsparciu rządu prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, w dzielnicach dotychczas kontrolowanych przez gangi ma powstać 70 tysięcy nowych miejsc pracy. Władze chcą również stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi mikroprzedsiębiorstw, co ma pomóc w odbudowie lokalnych społeczności.