Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek dziennikarce stacji ABC News Rachel Scott, która zapytała o publikację nagrania z ataku amerykańskich sił na łódź przemytników, że jest wstrętna.

Trump został zapytany, czy popiera publikację nagrania z ponownego ataku amerykańskich sił na łódź przemytników, na której byli rozbitkowie.



To, co (szef Pentagonu Pete Hegseth) zdecyduje, mi pasuje - dodał Trump. Zaprzeczył też, by mówił, że nie ma problemu z opublikowaniem nagrania z ataku i powtórzył, że dzięki ostrzelaniu jednej łodzi z narkotykami ratowane są życia 25 tys. Amerykanów.



Ta łódź była załadowana narkotykami. Widziałem nagranie. Próbowali odwrócić łódź tak, by znowu mogła płynąć. A my tego nie chcieliśmy, bo łódź była pełna narkotyków - dodał.



Gdy reporterka dopytywała go o publikację, zwrócił się do niej: Jesteś najbardziej wstrętną reporterką tutaj. Jesteś wstrętną, straszną, naprawdę straszną reporterką. I zawsze tak jest z tobą. Powiedziałem ci: cokolwiek Pete Hegseth będzie chciał zrobić, mi to pasuje.