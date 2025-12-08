W przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, we wszystkich meczach zostaną wprowadzone dwie obowiązkowe trzyminutowe przerwy na uzupełnienie płynów przez zawodników. Decyzję ogłosiła FIFA, podkreślając, że nowe przepisy mają na celu ochronę zdrowia piłkarzy w obliczu wysokich temperatur.
- FIFA wprowadza dwie trzyminutowe przerwy na picie w każdym meczu mundialu 2026.
- Przerwy będą odbywać się po 22. minucie pierwszej i drugiej połowy.
- Dotychczas przerwy na picie były zarządzane tylko w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Decyzja została podjęta po konsultacjach z trenerami i posiadaczami praw do transmisji.
- Polska, aby zagrać na mundialu, musi przejść przez dwustopniowe baraże.
Dotychczas sędziowie mogli zarządzić przerwę na uzupełnienie płynów wyłącznie w przypadku ekstremalnych upałów i wysokiej wilgotności powietrza. Od przyszłego roku, podczas każdego meczu mistrzostw świata, takie przerwy będą obowiązkowe - po 22. minucie każdej połowy. Każda z nich potrwa trzy minuty.
FIFA tłumaczy, że decyzja została podjęta po rozmowach z trenerami, przedstawicielami stacji telewizyjnych oraz na podstawie doświadczeń z tegorocznych klubowych mistrzostw świata, które odbywały się w USA w warunkach wysokich temperatur.
Polska reprezentacja wciąż walczy o udział w mundialu. Aby zakwalifikować się do turnieju, Biało-Czerwoni muszą zwyciężyć w dwustopniowych barażach, które zaplanowano na marzec przyszłego roku.
W pierwszym meczu rywalem podopiecznych trenera Jana Urbana będzie Albania. W przypadku wygranej Polska zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Ukraina. Stawką będzie miejsce na mistrzostwach świata.