W przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, we wszystkich meczach zostaną wprowadzone dwie obowiązkowe trzyminutowe przerwy na uzupełnienie płynów przez zawodników. Decyzję ogłosiła FIFA, podkreślając, że nowe przepisy mają na celu ochronę zdrowia piłkarzy w obliczu wysokich temperatur.

/ Shutterstock

FIFA wprowadza dwie trzyminutowe przerwy na picie w każdym meczu mundialu 2026.

Przerwy będą odbywać się po 22. minucie pierwszej i drugiej połowy.

Dotychczas przerwy na picie były zarządzane tylko w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Decyzja została podjęta po konsultacjach z trenerami i posiadaczami praw do transmisji.

Polska, aby zagrać na mundialu, musi przejść przez dwustopniowe baraże.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.



Dotychczas sędziowie mogli zarządzić przerwę na uzupełnienie płynów wyłącznie w przypadku ekstremalnych upałów i wysokiej wilgotności powietrza. Od przyszłego roku, podczas każdego meczu mistrzostw świata, takie przerwy będą obowiązkowe - po 22. minucie każdej połowy. Każda z nich potrwa trzy minuty.

FIFA tłumaczy, że decyzja została podjęta po rozmowach z trenerami, przedstawicielami stacji telewizyjnych oraz na podstawie doświadczeń z tegorocznych klubowych mistrzostw świata, które odbywały się w USA w warunkach wysokich temperatur.

Baraże - ostatnia szansa dla Polski

Polska reprezentacja wciąż walczy o udział w mundialu. Aby zakwalifikować się do turnieju, Biało-Czerwoni muszą zwyciężyć w dwustopniowych barażach, które zaplanowano na marzec przyszłego roku.

W pierwszym meczu rywalem podopiecznych trenera Jana Urbana będzie Albania. W przypadku wygranej Polska zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Ukraina. Stawką będzie miejsce na mistrzostwach świata.