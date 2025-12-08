Niezwykłe odkrycie w północno-wschodniej Francji. Podczas wykopalisk w wiosce Senon archeolodzy natrafili na trzy starożytne dzbany, w których ukryto dziesiątki tysięcy rzymskich monet sprzed blisko 1800 lat. Znalezisko rzuca nowe światło na życie mieszkańców dawnej Galii i ich sposoby przechowywania majątku.
- W Senon we Francji odkryto trzy dzbany z tysiącami rzymskich monet sprzed 1800 lat.
- Dwa naczynia zawierały łącznie ponad 40 tysięcy monet, trzeci został opróżniony już w starożytności.
- Monety pochodzą z czasów Cesarstwa Galijskiego i zostały zakopane między 280 a 310 rokiem n.e.
- Dzbanki służyły najprawdopodobniej jako starożytna skarbonka, a nie skrytka na czas zagrożenia.
- Osada została zniszczona przez pożary, a skarb pozostawał ukryty przez niemal dwa tysiące lat.
W trakcie prac archeologicznych w niewielkiej miejscowości Senon odkryto trzy amfory wypełnione rzymskimi monetami - informuje serwis Live Science. Naczynia zostały zakopane pod podłogą domu mieszkalnego około 1700 lat temu. W dwóch nienaruszonych dzbanach badacze znaleźli łącznie ponad 40 tysięcy monet.
Według specjalistów pierwszy dzban zawierał około 23-24 tysięcy monet o łącznej wadze 38 kilogramów. Drugi, wraz z zawartością, ważył aż 50 kilogramów i mógł pomieścić od 18 do 19 tysięcy monet. Trzeci dzban został prawdopodobnie odnaleziony już w starożytności, ponieważ w miejscu jego ukrycia pozostały jedynie trzy monety.