​Niezwykłe odkrycie w północno-wschodniej Francji. Podczas wykopalisk w wiosce Senon archeolodzy natrafili na trzy starożytne dzbany, w których ukryto dziesiątki tysięcy rzymskich monet sprzed blisko 1800 lat. Znalezisko rzuca nowe światło na życie mieszkańców dawnej Galii i ich sposoby przechowywania majątku.

  • W Senon we Francji odkryto trzy dzbany z tysiącami rzymskich monet sprzed 1800 lat.
  • Dwa naczynia zawierały łącznie ponad 40 tysięcy monet, trzeci został opróżniony już w starożytności.
  • Monety pochodzą z czasów Cesarstwa Galijskiego i zostały zakopane między 280 a 310 rokiem n.e.
  • Dzbanki służyły najprawdopodobniej jako starożytna skarbonka, a nie skrytka na czas zagrożenia.
  • Osada została zniszczona przez pożary, a skarb pozostawał ukryty przez niemal dwa tysiące lat.
W trakcie prac archeologicznych w niewielkiej miejscowości Senon odkryto trzy amfory wypełnione rzymskimi monetami - informuje serwis Live Science. Naczynia zostały zakopane pod podłogą domu mieszkalnego około 1700 lat temu. W dwóch nienaruszonych dzbanach badacze znaleźli łącznie ponad 40 tysięcy monet.

Według specjalistów pierwszy dzban zawierał około 23-24 tysięcy monet o łącznej wadze 38 kilogramów. Drugi, wraz z zawartością, ważył aż 50 kilogramów i mógł pomieścić od 18 do 19 tysięcy monet. Trzeci dzban został prawdopodobnie odnaleziony już w starożytności, ponieważ w miejscu jego ukrycia pozostały jedynie trzy monety.

Monety z czasów Cesarstwa Galijskiego

Wśród odnalezionych monet znajdują się egzemplarze z wizerunkami cesarzy Wiktoryna, Tetrykusa I oraz Tetrykusa II - władców tzw. Cesarstwa Galijskiego, które w latach 260-274 n.e. funkcjonowało niezależnie od reszty Cesarstwa Rzymskiego. Eksperci datują ukrycie skarbu na lata 280-310 n.e.

Choć podobnych znalezisk w regionie odnotowano już około 30, to właśnie kontekst odkrycia i szczegóły dotyczące miejsca ukrycia monet czynią to odkrycie wyjątkowym.

Skarbonka czy sejf na czarną godzinę?

Analiza znaleziska wskazuje, że dzbany z monetami nie były ukrywane w pośpiechu w obawie przed zagrożeniem, lecz służyły raczej jako starożytna "skarbonka". Amfory zostały starannie umieszczone w wykopanych dołach w podłodze domu, a ich otwory znajdowały się na poziomie gruntu, co umożliwiało łatwy dostęp do zawartości.

To wszystko sugeruje, że właściciele regularnie dokonywali "wpłat" i "wypłat", traktując naczynia jako długoterminową formę oszczędzania.

Tragiczny koniec starożytnej osady

Osada w Senon była dobrze rozwinięta - znajdowały się tam kamienne budynki z piwnicami, warsztaty z piecami, a nieopodal znajdowały się rzymskie fortyfikacje. Na początku IV wieku miejscowość została zniszczona przez pożar, a po odbudowie kolejny pożar doprowadził do jej trwałego opuszczenia.

Skarby przetrwały ukryte pod ziemią niemal dwa tysiące lat.