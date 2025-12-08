Monety z czasów Cesarstwa Galijskiego

Wśród odnalezionych monet znajdują się egzemplarze z wizerunkami cesarzy Wiktoryna, Tetrykusa I oraz Tetrykusa II - władców tzw. Cesarstwa Galijskiego, które w latach 260-274 n.e. funkcjonowało niezależnie od reszty Cesarstwa Rzymskiego. Eksperci datują ukrycie skarbu na lata 280-310 n.e.

Choć podobnych znalezisk w regionie odnotowano już około 30, to właśnie kontekst odkrycia i szczegóły dotyczące miejsca ukrycia monet czynią to odkrycie wyjątkowym.

Skarbonka czy sejf na czarną godzinę?

Analiza znaleziska wskazuje, że dzbany z monetami nie były ukrywane w pośpiechu w obawie przed zagrożeniem, lecz służyły raczej jako starożytna "skarbonka". Amfory zostały starannie umieszczone w wykopanych dołach w podłodze domu, a ich otwory znajdowały się na poziomie gruntu, co umożliwiało łatwy dostęp do zawartości.

To wszystko sugeruje, że właściciele regularnie dokonywali "wpłat" i "wypłat", traktując naczynia jako długoterminową formę oszczędzania.

Tragiczny koniec starożytnej osady

Osada w Senon była dobrze rozwinięta - znajdowały się tam kamienne budynki z piwnicami, warsztaty z piecami, a nieopodal znajdowały się rzymskie fortyfikacje. Na początku IV wieku miejscowość została zniszczona przez pożar, a po odbudowie kolejny pożar doprowadził do jej trwałego opuszczenia.

Skarby przetrwały ukryte pod ziemią niemal dwa tysiące lat.