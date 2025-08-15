Siergiej Ławrow, czyli szef MSZ Rosji, przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie mają odbyć się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Miał na sobie bluzę z napisem "CCCP" ("ZSRR"), co przykuło uwagę obserwatorów.

Siergiej Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarnym bezrękawnikiem widać bluzę z fragmentem napisu przypominającego "CCCP" ("ZSRR" - w języku polskim). 

O bluzie z napisem gloryfikującym Związek Radziecki napisały m.in. rosyjski dziennik "Izwiestia" oraz portal Ukrainska Prawda. Nagranie pokazujące Ławrowa w bluze z napisem "CCCP" krążą także w mediach społecznościowych.

W rozmowie z dziennikarzem "Izwiestii" Ławrow zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

Bluzy podobne do tej, którą miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku - zauważyła Ukrainska Prawda.

Spotkanie Trumpa z Putinem

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach; poprzednio gościł w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według stacji CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Politycy z wielu państw zachodnich i eksperci alarmują, że rezultatem spotkania mogą być decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji.

Terytorium Alaski między 1799 i 1867 r. należało do Imperium Rosyjskiego, ale zostało sprzedane USA za 7,2 mln dolarów z powodu pustek w rosyjskim skarbcu po wojnie krymskiej. 