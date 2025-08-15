Siergiej Ławrow, czyli szef MSZ Rosji, przybył w piątek do hotelu w Anchorage na Alasce, gdzie mają odbyć się rozmowy między prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Miał na sobie bluzę z napisem "CCCP" ("ZSRR"), co przykuło uwagę obserwatorów.

Siergiej Ławrow / SHAMIL ZHUMATOV/AFP/East News / East News

Siergiej Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarnym bezrękawnikiem widać bluzę z fragmentem napisu przypominającego "CCCP" ("ZSRR" - w języku polskim).

O bluzie z napisem gloryfikującym Związek Radziecki napisały m.in. rosyjski dziennik "Izwiestia" oraz portal Ukrainska Prawda. Nagranie pokazujące Ławrowa w bluze z napisem "CCCP" krążą także w mediach społecznościowych.

Telegram

W rozmowie z dziennikarzem "Izwiestii" Ławrow zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.

Bluzy podobne do tej, którą miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku - zauważyła Ukrainska Prawda.