Czy zebry to tradycyjne zwierzęta gospodarskie na Węgrzech? – to pytanie, które polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadał Viktorowi Orbanowi, wywołując burzę wokół prywatnych kolekcji egzotycznych zwierząt wśród światowych przywódców. Sprawa wywołała debatę o wystawnym, ekskluzywnym i ekstrawaganckim stylu życia preferowanym przez niektórych polityków.
Wszystko zaczęło się od ujawnienia przez węgierskiego opozycyjnego posła Akosa Hadhazy’ego zdjęć z rodzinnej posiadłości Viktora Orbana w Hatvanpuszta. Na terenie dawnej rezydencji Habsburgów, oprócz luksusowych ogrodów i fontann, pojawiły się także egzotyczne zwierzęta - m.in. zebry i antylopy. Rząd utrzymuje, że to zwykłe gospodarstwo rolne należące do ojca premiera, jednak ujawnione nagrania wywołały falę krytyki.