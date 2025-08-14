Nie brakuje też bardziej kontrowersyjnych przykładów. Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow miał w swoich pałacach m.in. tygrysa, lwa i krokodyla, a Rosja w ramach "dyplomacji zwierzęcej" przekazała Korei Północnej ponad 70 egzotycznych zwierząt, w tym lwy i niedźwiedzie.

Chiny z kolei słyną z tzw. "pand dyplomacji". Pekin praktykuje przesyłanie tych zwierząt do innych krajów w ramach gestu politycznego. Co ciekawe, pandy nie stają się własnością obdarowanego państwa, ale są dzierżawione.

Panda jako element ofensywy dyplomatycznej Chin? / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Zwierzęta jako narzędzie polityki i wizerunku

Eksperci podkreślają, że egzotyczne zwierzęta w rezydencjach polityków to nie tylko kaprys, ale także element budowania wizerunku siły, bogactwa i prestiżu. Władcy i przywódcy od wieków wykorzystywali zwierzęta jako symbole władzy - dziś, w dobie mediów społecznościowych, takie gesty są jeszcze bardziej widoczne.

Nie wszyscy jednak stawiają na drapieżniki. Były premier Włoch Silvio Berlusconi w 2017 roku pozował z uratowanymi jagniętami, promując się jako obrońca zwierząt i próbując ocieplić swój wizerunek.

Również Władimir Putin nie stroni od pokazywania się w towarzystwie zwierząt. Prezydent Rosji szczególnie preferuje psy, które zresztą od czasu do czasu wykorzystuje do zastraszania innych polityków. Tak uczynił np. wypuszczając swojego labradora wprost na wizytującą Soczi kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która - co było powszechnie wiadome - panicznie boi się czworonogów.

Afera wokół zebr Orbana i pytanie Sikorskiego pokazują, że temat prywatnych kolekcji zwierząt wśród polityków budzi coraz większe emocje. Dla jednych to wyraz megalomanii i oderwania od rzeczywistości, dla innych - kolejny sposób na budowanie politycznego kapitału. Często zresztą bardzo skuteczne.



