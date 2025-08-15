"Ten szczyt może przynieść nadzieję, to jest nadzieja, której oczekuje cały świat. Ale trudno przewidzieć co wyniknie i jakie będą końcowe rezultaty" - mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim, Stan Borucki Konsul Honorowy RP w Anchorage na Alasce.

Stan Borucki: Ten szczyt może przynieść nadzieję RMF FM

Dziś w Anchorage na Alasce szczyt USA - Rosja. Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem o wojnie w Ukrainie. Trump liczy, że po rozmowie dojdzie do zawieszenia broni.

Zdaniem Stana Buruckiego w czasie tego szczytu ustalone zostanie kolejne spotkanie, tym razem już z prezydentem Ukrainy. Borucki uważa, że dziś w Anchorage powinien również być obecny prezydent Ukrainy.