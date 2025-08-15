Przez warszawską Wisłostradę ruszyła defilada wojskowa, która jest punktem kulminacyjnym uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział ok. 4000 żołnierzy. W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu jest również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej biorą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbywa się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu. Celem defilady jest m.in. pokazanie trwającej transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne.

  • Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
  • Centralną częścią obchodów jest defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie, z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu.
  • Podczas defilady prezentowany jest nowoczesny sprzęt wojskowy, m.in. czołgi K2, wozy Rosomak, samoloty F-16 oraz systemy rakietowe HIMARS i Patriot.
  • W tym artykule znajdziesz zapis transmisji  z uroczystej defilady wojskowej w centrum Warszawy.

14:09

13:08

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w piątek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, że będzie domagał się skończenia rozmów i podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Zaznaczył, że musi się to stać jak najszybciej, bo wymaga tego polskie bezpieczeństwo.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków. 

"A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności" – mówił prezydent.  "W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski"– dodał.

Prezydent Karol Nawrocki chce 5 proc. PKB na obronność

12:46

"Tylko zjednoczeni zwyciężymy, tylko zjednoczeni zwyciężaliśmy w naszej historii, tak jak 105 lat temu w Bitwie Warszawskiej" – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Święta Wojska Polskiego.

 "Niech ta wiktoria będzie fundamentem naszej polityki pamięci" – dodał.

12:42

12:30

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a w Siły Zbrojne RP trzeba nieustannie inwestować – tu nie ma miejsca na oszczędności – napisał w piątek na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„W Święto Wojska Polskiego bądźmy dumni z naszych żołnierzy jeszcze bardziej niż na co dzień” – napisał Kaczyński. Dodał, że dziś oddajmy hołd wszystkim, którzy przelewali krew za wolność naszej Ojczyzny. „Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje Polska!” – zakończył Jarosław Kaczyński.

12:17

Wojsko przygotowało punkty z wodą pitną, które są zlokalizowane w kluczowych miejscach na trasie defilady. 

12:11

12:00

Na warszawskiej Wisłostradzie rozpoczęła się wielka defilada wojskowa, która jest punktem kulminacyjnym obchodów Święta Wojska Polskiego. 

11:30

Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Następnie razem z m.in. marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

11:20

W piątek przed południem w dniu Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart.

W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza
