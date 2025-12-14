Ponad 400 funkcjonariuszy służb porządkowych zostało skierowanych w sobotę na teren Uniwersytetu Browna w Providence, w amerykańskim stanie Rhode Island, po tragicznej strzelaninie, do której doszło na kampusie tej prestiżowej uczelni. W wyniku ataku zginęło dwóch studentów, a dziewięć kolejnych osób zostało rannych – informują lokalne władze. Siedem z nich jest w stanie krytycznym. Po kilku godzinach policja przekazała, że w związku ze strzelaniną zatrzymała jedną osobę.

W strzelaninie na Uniwersytecie Browna zginęły dwie osoby, a 9 zostało rannych / BING GUAN/AFP/East News / East News

Ponad 400 funkcjonariuszy skierowano na teren Uniwersytetu Browna w Providence po tragicznej strzelaninie na kampusie.

Zginęło dwóch studentów, a dziewięć osób zostało rannych - siedem z nich jest w stanie krytycznym.

Do ataku doszło w budynku inżynierii Barus & Holley podczas egzaminów; napastnik otworzył ogień i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Uczelnia ogłosiła lockdown, a studenci i pracownicy przez wiele godzin pozostawali zamknięci w budynkach.

Rektor uniwersytetu potwierdziła, że wszystkie ofiary to najprawdopodobniej studenci uczelni.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło w budynku inżynierii Barus & Holley, gdzie w tym czasie odbywały się egzaminy. Sprawca, według relacji świadków, wszedł do środka z bronią palną, a następnie otworzył ogień do obecnych tam studentów.

W wyniku ataku zginęło dwóch studentów, a dziewięć kolejnych osób zostało rannych - informują lokalne władze. Siedem z nich jest w stanie krytycznym.

Po ataku napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia. Rozpoczęła się policyjna obława. Po kilku godzinach policja przekazała, że zatrzymała w związku ze sprawą jedną osobę. Nie wiadomo jednak, czy to napastnik.

Lockdown na uniwersytecie

Władze uczelni natychmiast ogłosiły lockdown - studenci i pracownicy zostali poproszeni o pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Na miejscu przez wiele godzin trwały działania służb, a w okolicach kampusu było wiele radiowozów i karetek. W poszukiwania sprawcy zaangażowani zostali nie tylko lokalni policjanci, ale także agenci FBI oraz Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych.

Kim był sprawca strzelaniny na Brown University?

Jak przekazał zastępca szefa policji w Providence, Timothy O’Hara, sprawca to mężczyzna w wieku około 30 lat, ubrany na czarno i prawdopodobnie w masce. Policja zabezpieczyła łuski z miejsca zdarzenia, ale nie ujawnia na razie szczegółów śledztwa. Na razie opublikowano nagranie z napastnikiem.