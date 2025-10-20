Niemcy planują zwiększyć zamówienie na amerykańskie myśliwce F-35. Minister obrony Boris Pistorius zamierza dokupić 15 dodatkowych maszyn, co oznacza, że łącznie niemieckie siły powietrzne będą dysponować 50 samolotami tego typu. Informacje te pochodzą z poufnych dokumentów dla komisji budżetowej Bundestagu, do których dotarł "Der Spiegel", a potwierdził je Reuters.

Niemcy planują zakup 15 dodatkowych myśliwców F-35 / NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto / East News

Niemcy planują zakup 15 dodatkowych myśliwców F-35 - poinformował "Der Spiegel".

Nasi sąsiedzi już wcześniej złożyli zamówienie na 35 sztuk. Pierwsze z nich mają odebrać w 2027 r.

Informacja o nowych zakupach postawiła pod znakiem zapytania wspólny, niemiecko-francuski projekt myśliwca FCAS.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Wcześniej Niemcy zamówiły już 35 myśliwców F-35A od firmy Lockheed Martin. Pierwsze egzemplarze mają trafić do naszych zachodnich sąsiadów w 2027 roku. Dodatkowe 15 maszyn ma kosztować około 2,5 miliarda euro. W związku z powiększeniem floty rozważane jest utworzenie nowej bazy lotniczej.

F-35 będą mogły przenosić amerykańskie bomby atomowe składowane w Niemczech, co ma znaczenie w kontekście potencjalnego dużego konfliktu. Wzmacnianie przewagi w powietrzu jest kluczowym elementem rozwoju Bundeswehry, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, w tym ataków dronowych. Zgodnie z zapowiedziami kanclerza Friedricha Merza, Bundeswehra ma stać się najsilniejszą armią w Europie.

Zakup F-35 w USA jest korzystny dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, co - jak zauważa "Der Spiegel" - powinno ucieszyć Biały Dom. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że Europa powinna inwestować więcej w amerykańskie rozwiązania.

Jednocześnie tak duże zamówienie w USA budzi wątpliwości co do przyszłości niemiecko-francuskiego projektu budowy europejskiego myśliwca FCAS, który - według "Spiegla" - utknął w martwym punkcie. Aby uratować ten projekt, rządy Niemiec i Francji muszą znaleźć rozwiązanie do końca roku.