Rosjanie zestrzelili własny myśliwiec wielozadaniowy Su-30SM. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu ataków ukraińskich dronów, gdy została trafiona przez sojuszniczy pocisk.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła własny samolot nad Krymem podczas ataku ukraińskich dronów / Shutterstock

Według Marynarki Wojennej Ukrainy, rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła własny samolot nad tymczasowo okupowanym Krymem w nocy 17 października.

Odparli ataki Ukraińców tak skutecznie, że w rezultacie udało im się dziś zestrzelić własny samolot nad Krymem. To znaczy, walka trwa - przekazał rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.

Rzecznik nie podał modelu zestrzelonego samolotu, ale w źródłach otwartych pojawiły się informacje, że Rosjanie trafili własny Su-30SM.

"Ukraiński wywiad marynarki wojennej odebrał przechwycony przez radio komunikat o pożarze dwóch silników i katapultowaniu załogi samolotu Su-30SM operującego na północno-zachodnim Krymie" - napisał serwis Krymski Wiatr.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku inwazji na ten kraj w lutym 2022 r. Rosja straciła 427 samolotów i 346 śmigłowców.