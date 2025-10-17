Rosjanie zestrzelili własny myśliwiec wielozadaniowy Su-30SM. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu ataków ukraińskich dronów, gdy została trafiona przez sojuszniczy pocisk.
Według Marynarki Wojennej Ukrainy, rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła własny samolot nad tymczasowo okupowanym Krymem w nocy 17 października.
Odparli ataki Ukraińców tak skutecznie, że w rezultacie udało im się dziś zestrzelić własny samolot nad Krymem. To znaczy, walka trwa - przekazał rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk.
Rzecznik nie podał modelu zestrzelonego samolotu, ale w źródłach otwartych pojawiły się informacje, że Rosjanie trafili własny Su-30SM.
"Ukraiński wywiad marynarki wojennej odebrał przechwycony przez radio komunikat o pożarze dwóch silników i katapultowaniu załogi samolotu Su-30SM operującego na północno-zachodnim Krymie" - napisał serwis Krymski Wiatr.
Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku inwazji na ten kraj w lutym 2022 r. Rosja straciła 427 samolotów i 346 śmigłowców.