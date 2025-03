Co najmniej 20 osób zginęło, ale ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej - to najnowsze doniesienia z Azji Południowo-Wschodniej. W piątek Mjanmę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7, a niespełna kwadrans później doszło do wstrząsu wtórnego o magnitudzie 6,8. Wstrząsy były odczuwalne w innych krajach regionu, m.in. w Tajlandii, Bangladeszu i Indiach. Wiele budynków zawaliło się, pod gruzami są ludzie. Uszkodzony został m.in. budynek ambasady RP w Bangkoku. Najnowsze doniesienia z Azji znajdziecie w naszej relacji. Podajemy informacje na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia w Bangkoku, stolicy Tajlandii / LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP / East News Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 doszło o godz. 7:20 czasu polskiego (godz. 12:50 czasu lokalnego) w środkowej Mjanmie, ok. 16 km na północny-zachód od miasta Sikong. Hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, położone było na głębokości 10 km. 12 minut później, mniej więcej w tym samym miejscu, doszło do wstrząsu wtórnego o magnitudzie 6,8. Jego hipocentrum również było położone na głębokości 10 km.

Jego hipocentrum również było położone na głębokości 10 km. Trzęsienie ziemi było odczuwalne nie tylko w Mjanmie, ale też innych krajach regionu, m.in. w Tajlandii, Bangladeszu czy Indiach. W Bangkoku, stolicy Tajlandii, zawalił się co najmniej jeden wieżowiec. Agencja AFP podała, powołując się na służby ratunkowe, że pod gruzami znajduje się co najmniej 43 pracowników.

Z ostatnich informacji lokalnych mediów wynika, że w Mjanmie życie straciło co najmniej 20 osób. Nie ma na razie doniesień o poszkodowanych w innych krajach. 10:50 Mjanma: W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać zawalony 90-letni most na rzece Irawadi, w okolicy miasta Sagaing, oddalonego od epicentrum o ok. 16 km. 10:39 Władze Tajlandii podały, że co najmniej dwie osoby zginęły, a 50 zostało rannych w wyniku zawalenia się będącego w budowie wieżowca w Bangkoku. Wcześniej służby ratownicze informowały, że pod gruzami 30-piętrowego budynku trwają poszukiwania 43 pracowników. Obecnie ma się tam znajdować tylko jedna osoba. 10:30 Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma jeszcze informacji, czy w trzęsieniu ziemi, które w piątek nawiedziło Azję Południowo-Wschodnią, ucierpieli Polacy. Pracownicy placówki usiłują skontaktować się ze służbami ratowniczymi, żeby ustalić, czy wśród poszkodowanych znajdują się turyści z Polski. "To sam początek akcji ratowniczej, mamy więc do czynienia z pewnym chaosem" - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. 10:24 Potężne trzęsienie ziemi, do którego doszło w piątek w Mjanmie, uszkodziło budynek polskiej ambasady w Bangkoku, stolicy Tajlandii - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Placówka dyplomatyczna została ewakuowana. Zobacz również: Wstrząs uszkodził polską ambasadę w Bangkoku. Dyplomaci ewakuowani 10:15 Rządząca Mjanmą junta wojskowa wprowadziła na terenie kraju stan wyjątkowy. 10:10 Na terenie Bangkoku wprowadzono stan klęski żywiołowej - przekazały władze stolicy Tajlandii. Gubernator tego miasta koordynuje wszystkie działania poszukiwawczo-ratownicze. 09:56 Lokalne media podały, że w Mjanmie zginęło co najmniej 20 osób. Reuters z kolei przekazał, że życie straciły trzy osoby. 09:50 Lotniska w i okolicy Bangkoku funkcjonują normalnie - przekazał urząd ds. lotnictwa. 09:46 Gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt powiedział, że trzęsienie ziemi uszkodziło w mieście wiele wieżowców. Nie był w stanie jednak określić dokładnej liczby. 09:37 Wicepremier Tajlandii Anutin Charnvirakul zaprzeczył, by w Bangkoku wprowadzono stan wyjątkowy. Zaznaczył jednak, że sytuacja w stolicy kraju "pozostaje poważna". 09:25 Giełda Papierów Wartościowych w Tajlandii zawiesiła popołudniową działalność. 09:19 W Bangkoku, stolicy Tajlandii, wprowadzono stan wyjątkowy - podała agencja AFP, powołując się na premiera Tajlandii. 09:01 W Bangkoku, stolicy Tajlandii, zawalił się co najmniej jeden wieżowiec. Agencja AFP podała, powołując się na służby ratunkowe, że pod gruzami uwięzionych zostało co najmniej 43 pracowników. 08:47 Trzęsienie ziemi było odczuwalne w innych krajach regionu, m.in. w Tajlandii, Bangladeszu czy Indiach. W stolicy Bangkoku, stolicy Tajlandii, wstrząs doprowadził do kołysania się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców; ludzie w panice wybiegali z wieżowców i hoteli. Trzęsienie ziemi w Tajlandii, mieszkańcy Bangkoku w panice wybiegli z budynków / CANDIDA NG / AFP/EAST NEWS Trzęsienie ziemi było na tyle silne, że w jego trakcie woda wylewała się z basenów znajdujących się na dachach drapaczy chmur. 08:20 To najsilniejsze tegoroczne trzęsienie ziemi na świecie. Dotychczasowe było zdecydowanie słabsze - miało magnitudę 7,1 i wystąpiło na początku stycznia w Tybecie. 08:11 Z raportów dot. intensywności wstrząsów, które wpadły m.in. do bazy Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC), wynika, że miejscami mogło dojść do poważnych, katastrofalnych wręcz szkód. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Istotny jest fakt, że do trzęsienia ziemi doszło w godzinach popołudniowych czasu lokalnego, dlatego wielu ludzi przebywało na zewnątrz. To daje nadzieję, że bilans ofiar będzie mniejszy, niż gdyby wstrząs wystąpił w nocy. 07:56 O godz. 7:20 czasu polskiego (godz. 12:50 czasu lokalnego) w środkowej Mjanmie, ok. 16 km na północny-zachód od miasta Sikong, doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. 2 minut później, mniej więcej w tym samym miejscu, doszło do wstrząsu wtórnego o magnitudzie 6,8. Jego hipocentrum również było położone na głębokości 10 km. Zobacz również: Trzęsienie ziemi w Bangkoku. Relacja Polaka

