Potężne trzęsienie ziemi, do którego doszło w piątek w Mjanmie, uszkodziło budynek polskiej ambasady w Bangkoku, stolicy Tajlandii - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Placówka dyplomatyczna została ewakuowana.

Ludzie zgromadzeni na ulicach Bangkoku / NARONG SANGNAK / PAP/EPA

W piątek w Mjanmie doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 i słabszego, ale i tak bardzo silnego wstrząsu wtórnego o magnitudzie 6,8. Trzęsienie ziemi było odczuwalne nie tylko w Mjanmie, ale i innych krajach regionu, w tym m.in. Tajlandii.

Jednym z najmocniej dotkniętych kataklizmem terenów jest Bangkok, stolica Tajlandii. Runął tam m.in. budowany wieżowiec, w efekcie czego zginęły co najmniej dwie osoby, a 50 zostało rannych.

Jednym z budynków, który ucierpiał w Bangkoku, jest ambasada RP. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał, że placówka dyplomatyczna została ewakuowana.

Polscy dyplomaci usiłują skontaktować się ze służbami ratowniczymi, by ustalić, czy wśród poszkodowanych znajdują się turyści z Polski. To sam początek akcji ratowniczej, mamy więc do czynienia z pewnym chaosem - powiedział rzecznik MSZ.