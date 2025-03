David Genat, znany szerzej jako "Złoty Bóg", po raz kolejny udowodnił, że szczęście w grach reality show jest po jego stronie. Tym razem 45-letni Australijczyk zgarnął zawrotną sumę 5,8 miliona dolarów (około 22,5 mln zł) w drugiej edycji amerykańskiego programu "Deal Or No Deal Island". To najwyższa nagroda pieniężna w historii telewizji.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock "Deal Or No Deal Island" to popularny teleturniej, w którym uczestnicy mają szansę wygrać dużą sumę pieniędzy, wybierając spośród zamkniętych walizek. Każda walizka zawiera inną kwotę pieniędzy, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. W trakcie programu uczestnik stopniowo otwiera pozostałe walizki, ujawniając ich zawartość. Po każdej rundzie otwierania walizek "bankier" oferuje uczestnikowi pewną sumę pieniędzy w zamian za rezygnację z dalszej gry. Uczestnik musi zdecydować, czy przyjąć ofertę bankiera ("Deal"), czy kontynuować grę, licząc na wyższą wygraną ("No Deal"). W finale programu Genat miał szansę na wygranie ponad 12 milionów dolarów. Jednak wybór nie był łatwy, gdyż do dyspozycji miał wiele walizek, wśród których tylko jedna kryła główną nagrodę. Ryzyko było ogromne na każdym kroku, a propozycje bankiera - w tej edycji w postaci modelki Chrissy Teigen - kusiły coraz wyższymi kwotami. Genat jednak postanowił zaryzykować i odrzucił oferty, które sięgały nawet 3,8 miliona dolarów. Ostatecznie zdecydował się na propozycję 5,8 miliona dolarów, rezygnując z dalszej gry, mimo że jak się później okazało, miał szansę na wybór walizki z główną nagrodą. Decyzja ta uczyniła go zdobywcą największej nagrody pieniężnej w historii telewizji. Australijczyk przyznał w wywiadzie dla Entertainment Tonight, że choć jeszcze nie otrzymał wygranej, to już zaczął ją wydawać. David Genat nie jest nowicjuszem w świecie reality show. Wcześniej zwyciężył w edycji "All Stars" australijskich "Ryzykantów", gdzie wygrał pół miliona australijskich dolarów. Zobacz również: Potężne trzęsienie ziemi w Birmie. Doniesienia o zawalonych budynkach

