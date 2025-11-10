Od środy 12 listopada pasażerowie będą musieli skorzystać z cyfrowej karty pokładowej wygenerowanej w aplikacji podczas odprawy - przypomina Ryanair. Oznacza to, że nie będzie już możliwości pobierania i drukowania papierowych kart pokładowych tej linii lotniczej.

Od 12 listopada koniec z papierowymi kartami pokładowymi w liniach Ryanair / Shutterstock

Od środy, 12 listopada, pasażerowie podróżujący liniami Ryanair będą musieli korzystać wyłącznie z cyfrowych kart pokładowych. Przewoźnik przypomina, że nie będzie już możliwości pobierania i drukowania papierowych kart pokładowych.

Nowe zasady dotyczą wszystkich lotów obsługiwanych przez irlandzką linię.



Cyfrowa karta pokładowa obowiązkowa

Aby wejść na pokład samolotu Ryanair, pasażerowie będą musieli wygenerować cyfrową kartę pokładową w aplikacji „myRyanair” podczas odprawy. Przewoźnik podkreśla, że zmiana ta ma przyspieszyć i usprawnić obsługę pasażerów, a także przyczynić się do ochrony środowiska.

„Zmiana oznacza m.in. szybszą i bardziej ekologiczną obsługę pasażerów” – informuje Ryanair.



Linia lotnicza zapewnia, że aplikacja „myRyanair” oferuje szereg udogodnień dla podróżnych. Użytkownicy mogą na bieżąco śledzić informacje o swoich lotach, otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać alternatywne warianty podróży.

Według danych przewoźnika, już prawie 80 procent z 200 milionów pasażerów Ryanaira korzysta z cyfrowych kart pokładowych.



Co w przypadku problemów technicznych?

Ryanair uspokaja, że w sytuacji, gdy pasażer zgubi smartfon lub tablet, albo rozładuje się bateria urządzenia, na lotnisku będzie można otrzymać bezpłatną kartę pokładową.

W Polsce Ryanair oferuje połączenia z 13 lotnisk i posiada sześć baz operacyjnych, w których stacjonują 44 samoloty. Cała flota przewoźnika liczy obecnie około 600 maszyn, a w planach jest zamówienie kolejnych 350.

Pozwoli to zwiększyć liczbę przewożonych pasażerów do 300 milionów rocznie w 2034 roku.



