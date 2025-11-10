Nicolas Sarkozy w poniedziałkowe popołudnie wrócił z więzienia do swojego paryskiego domu. Były prezydent Francji spędził w zakładzie karnym 20 dni.

Nicolas Sarkozy opuścił więzienie w policyjnej eskorcie / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Nicolas Sarkozy - były prezydent Francji - wyszedł dziś z więzienia, w którym spędził 20 dni.

Sarkozy został skazany na 5 lat pozbawienia wolności w związku z finansowaniem jego kampanii wyborczej z 2007 r. przez Libię.

"Całą swoją energię skupiam wyłącznie na udowodnieniu swojej niewinności. Prawda zwycięży" - napisał Sarkozy na portalu X.

Sarkozy ma zakaz opuszczania Francji

Samochód z przyciemnionymi szybami, w którym znajdował się Nicolas Sarkozy, wyjechał z więzienia Sante w Paryżu krótko po godz. 15. Towarzyszyła mu policyjna eskorta.



Niedługo później portal BFMTV podał, że były prezydent Francji przybył do swego domu w dzielnicy 16., w zachodniej części Paryża.

Policjanci w pobliżu domu byłego prezydenta Francji / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Po pozytywnej dla niego poniedziałkowej decyzji sądu Sarkozy musiał jedynie dopełnić formalności administracyjnych, by opuścić więzienie.

Sąd zgodził się na zwolnienie byłego prezydenta Francji zza krat, bo uznał, że w jego przypadku nie istnieje ryzyko ukrywania dowodów ani wywierania presji na świadków. Jednocześnie zakazał Sarkozy'emu opuszczania Francji, kontaktu ze współoskarżonymi oraz z urzędem ministra sprawiedliwości.

Żona Nicolasa Sarkozy'ego Carla Bruni opuszcza sąd po poniedziałkowym posiedzeniu /CHRISTOPHE PETIT TESSON /PAP/EPA

"Prawda zwycięży"

Nicolas Sarkozy wysiada z samochodu przed swoim paryskim domem / Jumeau Alexis/ABACA/Abaca / East News

Po południu Nicolas Sarkozy zabrał głos na platformie X. Wyraził wdzięczność dla tych wszystkich, którzy na różne sposoby wspierali go w tym trudnym momencie, jakim był pobyt za kratami.

"Tysiące waszych wiadomości ze wsparciem głęboko mnie poruszyły i dały mi siłę, by przetrwać tę ciężką próbę" - napisał na portalu X.