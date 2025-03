W tegorocznych preselekcjach do Eurowizji, Szwecję będzie reprezentować utwór "Bara Bada Bastu" zespołu Ka, który mimo fińskich korzeni, śpiewa po szwedzku. Co sprawia, że ta piosenka jest wyjątkowa? Okazuje się, że nie tylko jej skandynawski charakter, ale także polski wkład w postaci współautora - Roberta Skowrońskiego.

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 13, 15 i 17 maja 2025 roku w Bazylei.

Będzie to trzeci plebiscyt, który zostanie zorganizowany w Szwajcarii.

To właśnie Polak, Robert Skowroński wraz z trzema Finami stworzył kompozycję, która stała się hymnem skandynawskiego stylu życia, promującym m.in. saunowanie jako sposób na relaks i odpoczynek.

Dlaczego Szwecja, a nie Finlandia?

Zespół Ka, mimo że jest fiński, reprezentuje Szwecję, co może wydawać się zaskakujące. Robert Skowroński, który był gościem Radia RMF24 wyjaśnia, że grupa mieszka w części Finlandii, gdzie powszechnie używa się języka szwedzkiego.

Właśnie ta dwukulturowość zainspirowała twórców do napisania utworu w szwedzkim języku, który po raz pierwszy od 27 lat wygrał szwedzkie preselekcje do Eurowizji.

Sauna w centrum uwagi

"Bara Bada Bastu" to piosenka, która w trzech minutach opowiada o doświadczeniu saunowania - od wejścia do wyjścia.

Jak mówi Skowroński, w Szwecji, mówiąc o Finlandii, nie sposób pominąć sauny, która jest nieodłącznym elementem fińskiego stylu życia.

Jak się mówi o Finlandii w ogóle, to się mówi, że wszyscy Finowie cały czas chodzą do sauny, bo naprawdę Finowie prawie codziennie chodzą do sauny. Właściwie każdy dom w Finlandii ma własną saunę. Tak że powiedzieliśmy, musimy napisać piosenkę o saunie. Utwór ma 3 minuty. Zaczyna się jak się wchodzi do sauny i kończy się jak się wychodzi z sauny - mówi.

Utwór ma na celu zachęcenie słuchaczy do zapomnienia o problemach i zmartwieniach, promując saunowanie jako formę relaksu i odpoczynku.

Robert Skowroński, warszawiak, który od dziewiątego roku życia mieszka poza Polską, ma za sobą bogatą karierę muzyczną w Skandynawii - począwszy od udziału w programie typu "talent show", przez kontrakty muzyczne, występy w musicalach, aż po założenie własnej wytwórni muzycznej.

Skowroński nie tylko tworzy hity, ale również pomaga młodym talentom zaistnieć na muzycznej scenie, szczególnie w kontekście Eurowizji.

Mimo sukcesów za granicą, Robert Skowroński nie zapomina o Polsce. Pracował już z polskimi artystami, takimi jak Margaret, i nie ukrywa, że marzy o zwycięstwie Polski na Eurowizji.

Eurowizja - recepta na sukces

Na pytanie, czy odwoływanie się do narodowych symboli i tradycji jest kluczem do sukcesu na Eurowizji, Skowroński odpowiada, że ważne jest znalezienie równowagi.

W obecnych czasach, pełnych konfliktów i problemów, ludzie potrzebują piosenek, które przynoszą radość i pozwalają na chwilę zapomnieć o otaczającej rzeczywistości - tłumaczy.

Czy "Bara Bada Bastu" okaże się takim utworem dla Europy? Przekonamy się w maju, podczas finału Eurowizji w Bazylei.

