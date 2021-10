Portugalskie służby przejęły na Oceanie Atlantyckim jacht z ponad 5,2 tony kokainy na pokładzie. To jeden z największych ładunków narkotyku przejętych podczas jednej operacji policyjnej w tym kraju - podkreślają media.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podała w poniedziałek komenda policji w Lizbonie, akcja została przeprowadzona na pełnym morzu we współpracy z hiszpańskimi służbami.



Według komunikatu policji wewnątrz jachtu zatrzymano trzech obcokrajowców, którym postawiono już zarzuty dotyczące przemytu narkotyków. Śledczy twierdzą, że ujęci mężczyźni mogą należeć do dużej grupy przestępczej regularnie przemycającej kokainę z Ameryki Łacińskiej do Europy.



Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przewożone jachtem narkotyki były już przygotowane do wysyłki do kilku państw UE.