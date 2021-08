Funkcjonariusze policji z Portugalii i Hiszpanii rozbili gang sprowadzający na Półwysep Iberyjski kokainę z Ameryki Łacińskiej. Grupie przewodziła 79-letnia Portugalka z miasta Vila Real.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTOs / PAP/DPA

We wtorkowym komunikacie portugalska policja potwierdziła, że we wspólnej operacji z hiszpańską policją krajową oraz żandarmerią rozbiła gang sprowadzający do Hiszpanii duże ilości narkotyków.

Portugalska policja podała w komunikacie, że grupie szefowała pochodząca z Portugalii emerytka, mieszkająca w hiszpańskiej prowincji Tarragona. Została zatrzymana w mieście Vila Real, na północy Portugalii, dokąd kierowana była większość ładunków narkotyków.

Podczas przeszukania w jej domu w Vila Real znaleziono 15 kg kokainy.

Zarówno kierująca gangiem kobieta, jak i dwóch jej współpracowników często wyjeżdżali do Portugalii w ramach nadzorowania ładunków odbieranych z transportów docierających głównie z Republiki Dominikany. Oficjalnie 79-latka szefowała spółce importującej materiały budowlane.



Według policji zatrzymani wraz z kobietą wspólnicy, 26-latek z Alicante i 60-latek z katalońskiej miejscowości Blanes, poszukiwali klientów w różnych regionach Hiszpanii. W tym celu grupa wielokrotnie korzystała z usług innych dilerów narkotykowych.



We wtorkowym komunikacie portugalska policja zapowiedziała, że wciąż poszukuje innych członków gangu seniorki i "nie wyklucza kolejnych zatrzymań".