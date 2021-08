Siedem kolejnych osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawie dużej, międzynarodowej grupy przestępczej. Produkowała ona i przemycała za granicę Polski narkotyki, nielegalny tytoń i alkohol.

Zatrzymani to ludzie, którzy zajmowali się przede wszystkim rozprowadzaniem tytoniu i alkoholu bez akcyzy. Przez ich działalność Skarb Państwa straci co najmniej 5 mln złotych. Usłyszeli 14 zarzutów, mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Grozi im 5 lat więzienia.

Grupa, której częścią byli zatrzymani, działała na terenie województw dolnośląskiego, świętokrzyskiego i śląskiego na bardzo dużą skalę. Zajmowała się m.in. produkcją narkotyków (amfetaminy, ecstasy, MDMA, marihuany, kokainy) i przemycaniem ich do Norwegii. Mogła przemycić za granicę co najmniej tonę różnego rodzaju narkotyków.



Policjanci prowadzący sprawę zlikwidowali 5 plantacji marihuany i laboratorium do wytwarzania amfetaminy. Zabezpieczyli 24 kg amfetaminy, 8 kg marihuany, haszysz, mefedron, kokainę i tabletki ecstasy.

Do tej pory w ramach śledztwa zatrzymano aż 150 osób, a 94 tymczasowo aresztowano. Wobec 40 osób prokuratura przygotowała już akty oskarżenia.