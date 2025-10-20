Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, ostro zareagował na słowa Donalda Trumpa, który mówił o zniszczeniu irańskiego potencjału nuklearnego przez USA. W swoim wpisie w mediach społecznościowych wyśmiał amerykańskiego prezydenta, podważając skuteczność czerwcowych nalotów. Amerykański wywiad sugeruje, że irański program nuklearny nie został całkowicie zniszczony.

Ajatollah Ali Chamenei w poniedziałek odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla telewizji Fox stwierdził, że USA przeprowadziły "piękną operację wojskową" przeciwko irańskim obiektom nuklearnym. Trump twierdził, że amerykańskie bombowce B-2 w czerwcu zbombardowały irańskie instalacje, co miało doprowadzić do zniszczenia ich potencjału nuklearnego.

Chamenei nie krył ironii, komentując te słowa w serwisie X: "Prezydent USA z dumą ogłasza, że zniszczyli irański przemysł nuklearny. Bardzo dobrze, niech dalej śni!"

Kulisy czerwcowych nalotów

Według Donalda Trumpa, naloty przeprowadzone przez amerykańskie bombowce miały kluczowe znaczenie dla zmiany sytuacji na Bliskim Wschodzie. Były prezydent USA podkreślił, że po tej operacji Iran "przestał być tyranem regionu", co miało umożliwić zawarcie porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem.

Jednak według wstępnych ocen amerykańskiego wywiadu, naloty nie zniszczyły wszystkich kluczowych elementów irańskiego programu nuklearnego. Postęp w budowie broni nuklearnej został jedynie ograniczony, a nie całkowicie zatrzymany.

Trump o Sulejmanim i negocjacjach pokojowych

Donald Trump przypomniał również o wcześniejszym ataku z 2020 roku, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds. Według Trumpa to właśnie eliminacja Sulejmaniego była pierwszym krokiem do późniejszych porozumień na Bliskim Wschodzie.