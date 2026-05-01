Po raz pierwszy od 2019 roku w Wenezueli wylądował samolot rejsowy z USA. Oba kraje wznowiły bezpośrednie połączenia lotnicze, wstrzymane przez amerykańskie władze. Samolot z Miami wylądował w czwartek w Caracas.

Wznowienie bezpośrednich połączeń lotniczych nastąpiło po styczniowej operacji sił specjalnych, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i wywieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony o narkoterroryzm.

W marcu Stany Zjednoczone formalnie wznowiły działanie swojej ambasady w Caracas.

Z flagami Wenezueli do kraju

Jestem bardzo podekscytowany wyjazdem i spotkaniem z rodziną, nie mogę się doczekać, by zobaczyć kraj. Wylecieć bezpośrednim lotem z Miami do Caracas, by zobaczyć rodzinę, to jest raj - powiedział jeden z pasażerów Lennart Ochoa przed wylotem z Miami.

Pierwszym lotem przybył do Caracas również dyrektor amerykańskiej Rady ds. Dominacji Energetycznej Jarrod Agen. Ma on rozmawiać z wenezuelskimi urzędnikami na temat ułatwienia dostępu do kraju dla amerykańskich firm z branży energetycznej i wydobywczej.

Na lotnisku w Miami pracownicy American Airlines wręczali pasażerom małe flagi Wenezueli, a balony w jej kolorach - żółte, niebieskie i czerwone - zdobiły bramkę prowadzącą do samolotu. Nowe połączenie realizują linie Envoy Air, spółka zależna American Airlines.

Rodzice zobaczą dzieci

Rodzice będą mogli złączyć się z dziećmi, dziadkowie z wnukami, a całe rodziny z domem, który je ukształtował i wychował - powiedziała na konferencji prasowej Daniella Levine Cava, burmistrz hrabstwa Miami-Dade, w którym mieszka najwięcej osób pochodzenia wenezuelskiego w USA.

American Airlines były ostatnimi amerykańskimi liniami oferującymi bezpośrednie loty do Wenezueli. 

Loty zostały zawieszone w 2019 roku przez ministerstwo bezpieczeństwa krajowego USA, które uzasadniło tę decyzję kwestiami bezpieczeństwa.

