Po raz pierwszy od 2019 roku w Wenezueli wylądował samolot rejsowy z USA. Oba kraje wznowiły bezpośrednie połączenia lotnicze, wstrzymane przez amerykańskie władze. Samolot z Miami wylądował w czwartek w Caracas.

Dyrektor amerykańskiej Rady ds. Dominacji Energetycznej Jarrod Agen wychodzi z samolotu na lotnisku w Wenezueli / Miguel Gutierrez / PAP/EPA

Wznowienie bezpośrednich połączeń lotniczych nastąpiło po styczniowej operacji sił specjalnych, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i wywieźli go do USA, gdzie stanął przed sądem, oskarżony o narkoterroryzm.

W marcu Stany Zjednoczone formalnie wznowiły działanie swojej ambasady w Caracas.

Z flagami Wenezueli do kraju

Jestem bardzo podekscytowany wyjazdem i spotkaniem z rodziną, nie mogę się doczekać, by zobaczyć kraj. Wylecieć bezpośrednim lotem z Miami do Caracas, by zobaczyć rodzinę, to jest raj - powiedział jeden z pasażerów Lennart Ochoa przed wylotem z Miami.

Pierwszym lotem przybył do Caracas również dyrektor amerykańskiej Rady ds. Dominacji Energetycznej Jarrod Agen. Ma on rozmawiać z wenezuelskimi urzędnikami na temat ułatwienia dostępu do kraju dla amerykańskich firm z branży energetycznej i wydobywczej.

Na lotnisku w Miami pracownicy American Airlines wręczali pasażerom małe flagi Wenezueli, a balony w jej kolorach - żółte, niebieskie i czerwone - zdobiły bramkę prowadzącą do samolotu. Nowe połączenie realizują linie Envoy Air, spółka zależna American Airlines.