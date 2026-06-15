Dyrektorzy szpitali alarmują, że nie mają pieniędzy na podwyżki i apelują o dotację celową z kasy państwa. Jak finansować system ochrony zdrowia? Czy to już zapaść czy może śmierć kliniczna służby zdrowia? Dlaczego rządzący nie palą się do reformy? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy i były wiceminister zdrowia.

Wojciech Konieczny / Jakub Rutka / RMF FM

Co z projektem Lewicy i podatkiem zdrowotnym? Dlaczego koalicjanci nie są zainteresowani tym pomysłem? Jak Lewica patrzy na projekt ustawy autorstwa PSL, który zakłada m.in. wprowadzenie ulgi w PIT na prywatne wydatki zdrowotne? Czy byłaby skłonna zaakceptować takie rozwiązanie? Czy w koalicji toczy się poważna rozmowa o służbie zdrowia? Czy raczej rządzący unikają odpowiedzialności i tego tematu?

Porozmawiamy o 28-letnim lekarzu i radnym KO, który zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł w warszawskim szpitalu jako koordynator SOR. Czy każdy 28-letni medyk może w rok zarobić takie pieniądze? Czy może decyduje o tym legitymacja partyjna? Dlaczego lekarze mogą pracować w kilku miejscach jednocześnie, a zwykły Kowalski nie ma takiej możliwości? Czy medyk, który pracuje w kilku miejscach jednocześnie przez kilkanaście godzin dziennie jest w stanie zapewnić pacjentom najlepszą opiekę?

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z byłym wiceministrem zdrowia.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.