Amerykańskich planistów strategicznych niepokoją ruchy egipskiego wojska. Stany Zjednoczone od wielu lat uważają Egipt za swojego bliskiego sojusznika w Afryce Północnej, ale ostatnio na tych relacjach pojawiła się rysa. Kair postanowił zbliżyć się do Pekinu, ale winnym takiego stanu rzeczy jest Waszyngton.

Egipskie czołgi (zdjęcie ilustracyjne) / Gehad Hamdy / PAP/DPA

We wtorek rozpoczęły się oficjalnie ćwiczenia wojskowe "Afrykański Lew", rokrocznie organizowane przez Stany Zjednoczone. Tegoroczna edycja manewrów jest największa w historii - bierze w niej udział ponad 10 tys. żołnierzy z 40 krajów, w tym siedmiu z NATO.

Choć manewry rozpoczęły się w Tunezji, to w maju zostaną przeprowadzone na poligonach w Ghanie, Maroku i Senegalu. Wojska z ponad połowy krajów Afryki będą ćwiczyć operacje powietrzne i desantowe oraz ataki sił specjalnych, ale skupią się też na cyberbezpieczeństwie i wykorzystaniu broni "nowej generacji".

W Tunezji manewry prowadzą wojska Ghany, Kenii, Libii, Nigerii, Hiszpanii, Tunezji, Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Szczególnie interesująca jest obecność tego ostatniego kraju.

Niepokój amerykańskich planistów strategicznych

Stany Zjednoczone od co najmniej 40 lat uważają Egipt za swojego bliskiego sojusznika w Afryce Północnej, mocno uzależniając go od dostaw swojej broni. W 2024 roku Departament Stanu zatwierdził sprzedaż broni, towarów wojskowych i usług do Egiptu o łącznej wartości 5,35 mld dolarów.

Wraz z przejęciem władzy przez Donalda Trumpa, na idealnych - wydawałoby się - relacjach Waszyngtonu i Kairu pojawiła się rysa. Wszystko za sprawą nowej amerykańskiej administracji, która naciskała na egipskie władze, by przyjęły 2 mln Palestyńczyków przesiedlonych ze Strefy Gazy.

W tej sytuacji Kair uznał, że warto zdywersyfikować sojusze wojskowe. Okazja nadarzyła się bardzo szybko - Egipcjanie po raz pierwszy w swojej historii zaprosili do wspólnych ćwiczeń siły powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. We wtorek w Kairze wylądowało sześć samolotów transportowych Xian Y-20 Kunpeng, często porównywanych do amerykańskiego Boeinga C-17 Globemaster III.

Manewry, które otrzymały nazwę "Orzeł Cywilizacji", natychmiast wzbudziły niepokój w szeregach amerykańskich planistów strategicznych. Obawiają się oni, że ćwiczenia mogą oznaczać zmianę równowagi wpływów w Afryce. A na to Waszyngton nie może sobie rzecz jasna pozwolić.

Chiny zacieśniają relacje z Egiptem

Zainteresowanie Chin wschodnią częścią Afryki Północnej jest zgodne z Inicjatywą Pasa i Szlaku, projektem infrastrukturalnym wartym 1 bln dolarów, którego celem jest rozszerzenie wpływów gospodarczych i politycznych Pekinu.

Dlatego Chiny od dekady zacieśniają swoje relacje z Egiptem, a ich zwieńczeniem była ubiegłoroczna wizyta prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego w Pekinie, gdzie rozmawiał z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem o współpracy w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sztucznej inteligencji, energii odnawialnej, bezpieczeństwa żywnościowego, finansów i wymiany kulturalnej. Jak zauważył amerykański think tank Atlantic Council, rzeczywiście dowodzi to szerokich relacji, jakie łączą Kair i Pekin.

Była to ósma wizyta egipskiego przywódcy w Chinach od czasu objęcia przez niego urzędu prezydenta w 2014 r. Dla porównania, były prezydent Egiptu Hosni Mubarak odwiedził Chiny sześć razy w ciągu 30 lat urzędowania.

W środę chiński resort obrony ogłosił, że manewry "Orzeł Cywilizacji" potrwają do początku maja. Mniej więcej w tym samym czasie zakończą się organizowane przez Stany Zjednoczone ćwiczenia "Afrykański Lew", do których obok kontynentalnych "potęg militarnych" zaproszono kraje małe, niemal pozbawione armii, jak Liberia, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej.