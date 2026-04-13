​Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zniosło wcześniejsze zalecenie dotyczące unikania podróży na Węgry, co ma związek z zakończoną kampanią wyborczą i niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podkreśla, że Ukraina jest gotowa do pracy nad poprawą relacji z Budapesztem.

Andrij Sybiha / Kirill Chubotin/Ukrinform / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ukraińskie MSZ poinformowało w poniedziałek o wycofaniu rekomendacji, by obywatele Ukrainy powstrzymywali się od podróży na Węgry. Zalecenie to obowiązywało od początku marca, po zatrzymaniu przez węgierskie władze ukraińskich inkasentów oraz pracowników Oszczadbanku , Państwowego Banku Ukrainy.

"Kampania wyborcza (na Węgrzech), która niestety obfitowała w manipulacje dotyczące Ukrainy, już się zakończyła. W związku z tym zmniejszyło się również podwyższone ryzyko prowokacji, z powodu których wprowadzono te ograniczenia" - napisał na Facebooku szef MSZ Andrij Sybiha.

Nadzieja na nowe otwarcie

W niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech triumfowało opozycyjne ugrupowanie TISZA Petera Magyara , które może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana uzyskała 55 mandatów.

Szef ukraińskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech przyczynią się do poprawy stosunków między oboma krajami. "Liczymy na to, że wyniki wyborów doprowadzą do normalizacji stosunków również w wymiarze politycznym, a nie tylko konsularnym. Ukraina jest gotowa pracować nad osiągnięciem tego celu" - podkreślił.

Andrij Sybiha zaznaczył, że wybór Węgrów oznacza również "porażkę polityki szantażu i antyukraińskiej propagandy". Dodał jednak, że przed oboma krajami stoi teraz "drobiazgowa, pragmatyczna i spokojna praca nad znalezieniem punktów styku, przywróceniem wzajemnego szacunku oraz realizacją wspólnych, pragmatycznych interesów".

"Nasze narody zasługują na to, abyśmy przeszli tę drogę, i będziemy pracować nad przywróceniem dobrych stosunków sąsiedzkich w interesie naszych dwóch krajów oraz całej Europy" - podsumował minister spraw zagranicznych Ukrainy.