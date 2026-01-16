KE zatwierdziła pierwszą grupę wniosków unijnych krajów o środki z programu SAFE na dozbrojenie. "Zatwierdziliśmy już wstępną partię planów SAFE dla Belgii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Chorwacji, Cypru, Portugalii i Rumunii" - przekazała szefowa KE Ursula von der Leyen. Tym samym potwierdziły się informacje dziennikarki RMF FM, która jako pierwsza podawała, że Bruksela zatwierdzi w tym tygodniu plany pierwszej grupy krajów, ale nie będzie Polski.

Polska czeka na pomoc z programu SAFE / Shutterstock

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszą grupę wniosków krajów UE o środki z programu SAFE na dozbrojenie.

Wśród państw, które otrzymały zielone światło, znalazły się: Belgia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Portugalia i Rumunia.

Polska nie znalazła się w pierwszej grupie - nasz kraj będzie rozpatrywany w kolejnej turze.

Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE z pulą prawie 44 miliardów euro. Na co mają iść te pieniądze?

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon informowała w tym tygodniu , że KE zamierza wstępnie zatwierdzić pierwszą grupę wniosków unijnych krajów o środki z programu SAFE na dozbrojenie, ale jeszcze na razie bez Polski.

Plan SAFE opiewa na 150 mld euro i są to tanie pożyczki na dozbrojenie.

Do programu zgłosiło się 19 państw. Szefowa KE przekazała, że "niedługo będą zatwierdzone kolejne wnioski".

Polska największym beneficjentem

Przypomnijmy, polski plan jest największy objętościowo, stąd potrzeba nieco więcej czasu i negocjacje między Brukselą a Warszawą są bardziej skomplikowane.

Polska będzie największym beneficjentem tego programu z pulą prawie 44 mld euro.

Warszawa pod koniec listopada złożyła 139 projektów na modernizację sił zbrojnych. Chodzi o takie dziedziny jak Tarcza Wschód, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, amunicja, systemy artyleryjskie, drony i systemy antydronowe, ochrona infrastruktury krytycznej czy cyberbezpieczeństwo.

Pierwsza grupa krajów, których plany zostały zatwierdzone, ma prawo do około 38 mld euro, czyli nawet mniej niż sama Polska.

Teraz Rada Unii Europejskiej ma cztery tygodnie na zatwierdzenie planów. Wypłata zaliczek przewidziana jest w marcu.