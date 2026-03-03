Czy francuskie samoloty z bronią atomową w Polsce to jest dobry pomysł? "Nikt takiego pomysłu nie zgłosił. Zapowiedzi prezydenta Macrona są dosyć mgliste i niezbyt precyzyjne" - ocenił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Magierowski, były ambasador RP w USA i Izraelu, ekspert Instytutu Wolności Atlantic Council, analityk ds. geopolityki Wirtualnej Polski. "Mam wrażenie, że obie strony chcą usiąść do stołu i o tym porozmawiać. To jest bardzo wstępna konwersacja. Temat (dotyczy) nie tyle wyposażenia Polski w broń atomową, co nuklearnych gwarancji ze strony Francji" - dodał. Podkreślił, że reakcja Rosji byłaby "ostra i nieprzyjemna". "Możemy oczekiwać ostrej i nieprzyjemnej reakcji Rosji, która zawsze tak reaguje w tego typu przypadkach. Zobaczymy, jak na to zareagują Amerykanie, ale nie sądzę, by byli z tego faktu zadowoleni" - komentował.