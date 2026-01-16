Zakopane zmaga się ze śniegiem. Po intensywnych opadach pokrywa białego puchu w wielu miejscach sięga pół metra, co znacznie utrudnia życie zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Władze miasta zdecydowały o rozpoczęciu wielkiej akcji wywozu śniegu z ulic i chodników.

Wywożenie śniegu z Krupówek w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP

Władze Zakopanego zdecydowały o rozpoczęciu nocnej akcji wywozu śniegu, aby nie utrudniać ruchu w ciągu dnia.

Akcja wywozu potrwa przez kilka kolejnych nocy.

Zaplanowano wywóz kilkuset ciężarówek śniegu na specjalnie wyznaczone place składowe.

Sytuacja na zakopiańskich drogach i chodnikach stała się trudna. Na poboczach i w rejonie przystanków pojawiły się ogromne pryzmy śniegu, które skutecznie utrudniają poruszanie się pieszym i kierowcom. Choć służby miejskie systematycznie zgarniają śnieg z jezdni na chodniki, jego ilość jest tak duża, że cykl ten powtarza się niemal bez końca - śnieg z chodników wraca na jezdnie, a miejsca na jego składowanie zaczyna brakować.



Władze Zakopanego postanowiły działać zdecydowanie. Jak zapowiadał wiceburmistrz Bartłomiej Bryjak, służby miejskie zbierały dane z terenu, by ustalić, które miejsca wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

Akcja wywozu potrwa przez kilka kolejnych nocy. Chcemy prowadzić ją nocą, aby nie zakłócać ruchu dziennego i umożliwić ciężkiemu sprzętowi swobodną pracę - mówił wiceburmistrz.



Plan zakłada wywóz kilkuset ciężarówek załadowanych śniegiem. Zebrany materiał trafi na specjalnie wyznaczone place składowe poza centrum miasta. To konieczne, ponieważ śnieg jest już zanieczyszczony solą i żwirem używanymi do utrzymania dróg w sezonie zimowym.