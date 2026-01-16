Do policyjnej izby dziecka trafiła 15-latka, która zraniła nożem 77-letnią kobietę we Wrocławiu. Sprawa ataku trafiła do prokuratury.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

77-latka została zaatakowana w ubiegły piątek przy ul. Sztabowej we Wrocławiu. Do napaści doszło w południe. Seniorka została kilka razy ugodzona nożem i trafiła do szpitala.

Policjanci po ataku analizowali nagrania z monitoringu miejskiego, by odnaleźć napastniczkę. Docierali też do prywatnych kamer, które mogły ją nagrać.

Przełom w tej sprawie nastąpił po publikacji wizerunku poszukiwanej. To dzięki temu udało się zatrzymać 15-latkę.

Nastolatka trafiła do policyjnej izby dziecka. Postępowanie w tej sprawie zostało przekazane do prokuratury z uwagi na okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność nieletniej na zasadach Kodeksu karnego - przekazał Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja nie ujawnia, czy 15-latka w jakikolwiek sposób tłumaczyła motywy ataku i czy znała poszkodowaną 77-latkę.