Słynna bazylika Sagrada Familia w Barcelonie osiągnęła swoją docelową wysokość 172,5 metra. W piątek na Wieży Jezusa zamontowano ostatni, najwyższy element – pionowe ramię krzyża. Jak podkreślił główny architekt budowy Jordi Fauli, to historyczny moment zarówno dla świątyni, jak i całego miasta.

Montaż pionowego ramienia krzyża wieńczącego bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie / IMAGO/Joan Gosa/Imago Stock and People / East News

Kataloński dziennik "La Vanguardia" zwraca uwagę, że nowy element zmieni panoramę Barcelony.

Prace montażowe miały się odbyć już w zeszłym tygodniu, jednak zostały opóźnione przez silne wiatry w regionie Katalonii.

Robotnicy na szczycie bazyliki / EPA/Enric Fontcuberta / PAP

Wieża, z której wciąż trzeba usunąć rusztowanie, ma zostać oficjalnie otwarta 10 czerwca - dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni.

Media spekulują, że uroczystości mogą zbiec się z wizytą papieża Leona XIV w Hiszpanii, jednak Watykan nie potwierdził jeszcze terminu papieskiej podróży.



Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Już pod koniec października 2025 roku świątynia stała się najwyższym kościołem na świecie, wyprzedzając niemiecki Hauptkirche w Ulm, gdy osiągnęła wysokość 162,9 metra.

Niepowtarzalny styl kościoła

Styl Sagrady Familii łączy tradycję gotycką z katalońskim modernizmem i formami Art Nouveau, które Gaudi rozwijał w swoim własnym, organicznym języku architektonicznym. Projekt bazyliki wyróżnia się odejściem od klasycznych rygorów gotyku — mimo że zachowuje pionowe proporcje, bogato zdobione fasady i monumentalne wieże, Gaudi wprowadził do projektu elementy inspirowane przyrodą i geometrią.

Wnętrze bazyliki Sagrada Familia / JOSEP LAGO / AFP / East News

Bazylika ma trzy główne fasady: Fasadę Narodzin (Nativity) — bogato zdobioną, pełną detali i symboliki życia i natury, Fasadę Męki (Passion) — surową, kanciastą i dramatyczną, która ma wyrażać cierpienie Chrystusa, oraz Fasadę Chwały — największą i najważniejszą, poświęconą chwalebnej drodze Zbawienia. Każda z fasad opowiada inną część życia Jezusa i jest ujęta w unikalny język form i ornamentów.