​26 najbogatszych osób na świecie ma tyle samo pieniędzy, co najbiedniejsze 3,8 mld ludzi - wynika z najnowszego raportu organizacji Oxfam. Według organizacji, państwa powinny wdrożyć poważną politykę walki z nierównościami na świecie.

Zdj. ilustracyjne / Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM / PAP/EPA

Według Oxfam, w 2018 roku bogacze znacznie powiększyli swoje majątki, natomiast najbiedniejsi mają coraz więcej problemów.

Majątki ponad 2200 miliarderów na świecie urosły w 2018 roku o 900 miliardów dolarów - czyli 2,5 mld dolarów dziennie. Najbiedniejsi z kolei utracili 11 proc. ze swoich dotychczasowych środków.

Według raportu w 10 lat od potężnego kryzysu finansowego, majątki miliarderów niemalże podwoiły się. Między 2017 a 2018 rokiem co dwa dni na świecie pojawiał się nowy miliarder.

Najbogatszy mężczyzna na świecie i właściciel Amazona Jeff Bezos ma olbrzymią fortunę - 112 miliardów dolarów. Zaledwie 1 proc. jego majątku to ekwiwalent budżetu na służbę zdrowia w Etiopii, w kraju zamieszkałym przez 105 milionów ludzi.

Dodatkowo badacze zauważają, że najbiedniejsi Brazylijczycy oddają większy procent swoich dochodów państwu niż najbogatsi mieszkańcy państwa, po podliczeniu m.in. VAT-u.

Jak rozwiązać sprawę rosnących nierówności ekonomicznych? Według Oxfam, na świecie jest wystarczająco pieniędzy, by każdemu zapewnić godziwy start w życiu. Rządy muszą coś naprawdę zmienić, by korporacje i najbogatsi płacili podatki, a te pieniądze trzeba inwestować w publiczną służbę zdrowia i edukację zaspokajające potrzeby wszystkich - także kobiet i dziewczyn, których potrzeby są często ignorowane - powiedziała jedna z dyrektorek Oxfam Winnie Byanyima.

Oxfam podkreśla, że każdego dnia na świecie umiera 10 tysięcy ludzi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej. Dodatkowo 262 milionów dzieci nie chodzi do szkoły, gdyż ich rodzice nie mają pieniędzy na ich edukację.

Organizacja wyliczyła także, że 1 proc. podatku od majątku miliarderów dałby 418 mld dolarów rocznie, co pozwoliłoby sfinansować wykształcenie wszystkich dzieci, które obecnie nie chodzą do szkoły. Umożliwiłoby także zapewnienie dostępu do ochrony zdrowia 3,3 mln ludzi.