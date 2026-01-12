Czy marzysz o komforcie podczas lotu bez dodatkowych opłat? Najnowsze badania pokazują, że wybór odpowiedniego miejsca może zapewnić Ci nawet do 2,54 cm więcej przestrzeni na nogi – zupełnie za darmo! Sprawdź, które miejsca rezerwować, by cieszyć się wygodą i uniknąć dodatkowych opłat.

Planujesz podróż samolotem. Spróbuj zarezerwować miejsca D, E i F / Shutterstock

Chcesz więcej miejsca na nogi w samolocie bez dopłaty?

Eksperci z Which? mają prostą, darmową sztuczkę!

Podpowiadamy, które miejsca w samolocie wybrać

Zobacz cały artykuł i dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń podczas lotu!

Tajemnica komfortu: po prawej stronie więcej miejsca!

Podróż samolotem to dla wielu z nas rutyna, ale nawet na krótkich trasach każdy centymetr przestrzeni na nogi jest na wagę złota. Choć linie lotnicze oferują możliwość wykupienia miejsc z większym odstępem, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Tymczasem eksperci z portalu Which? odkryli prostą, darmową sztuczkę, która pozwoli Ci cieszyć się większym komfortem bez wydawania ani grosza.

D, E czy F? Wybierz mądrze!

Klucz tkwi w numeracji miejsc. Według analiz Which? oraz ustaleń Sky News, to właśnie miejsca po prawej stronie samolotu - oznaczone literami D, E oraz F - oferują więcej przestrzeni na nogi niż ich odpowiedniki po lewej stronie (A, B, C). Różnica może wynosić od 1,27 cm do nawet 2,54 cm.

Przykładowo, w popularnych Boeingach 737-800 używanych przez Ryanair, miejsca D, E i F w rzędach 3-15 oferują aż 74,93 cm przestrzeni na nogi, podczas gdy te po lewej stronie mają tylko 73,66 cm. Różnica może wydawać się niewielka, ale każdy, kto spędził kilka godzin w powietrzu, wie, jak bardzo liczy się każdy centymetr.

W Airbusach A321neo miejsca D, E i F w rzędach 3-17 zapewniają 73,66 cm przestrzeni, podczas gdy po lewej stronie, w rzędach 30-40, jest to tylko 71,12 cm. Podobnie w Airbusach A320-214 - 1,27 cm więcej miejsca na nogi po prawej stronie w rzędach 14-29.

Skąd biorą się różnice?

Dlaczego po prawej stronie jest więcej miejsca? To efekt konstrukcji kabin oraz rozmieszczenia elementów wyposażenia, takich jak kuchnie czy toalety.

Często układ szyn pod fotele lub kształt ścian wpływa na to, ile przestrzeni zostaje dla pasażerów. Linie lotnicze nie informują o tym wprost, dlatego wiedza ekspertów może okazać się bezcenna.

Jak wybrać najlepsze miejsce?

Wielu pasażerów czeka do ostatniej chwili z wyborem miejsca, licząc na bezpłatną opcję na 24 godziny przed odlotem. Inni zdają się na losowy wybór linii lotniczej. Jednak jeśli zależy Ci na komforcie, warto zarezerwować miejsce po prawej stronie - szczególnie w środkowych rzędach samolotu.

Dodatkowo, miejsca znajdujące się przed przegrodą, przy wyjściu awaryjnym lub na końcu maszyny, często oferują więcej przestrzeni.