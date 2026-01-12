W Karpatach doszło do niezwykłego zdarzenia - wodospad Maniawski, jeden z najwyższych w regionie, zamarzł całkowicie. Zamiast wody ze skał zwisają ogromne sople lodu. Takie zjawiska można obserwować bardzo rzadko.

Rzadkie zjawisko w Karpatach: Jeden z najwyższych wodospadów całkowicie zamarzł / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Wodospad Maniawski położony jest w Gorganach w obwodzie iwanofrankiwskim, w pobliżu wsi Maniawa. Jest jednym z największych wodospadów w Karpatach ukraińskich. Kaskady wody spadały z wysokości ok. 20 metrów.

"Spadały", bo teraz wodospad został całkowicie pokryty lodem. Ze skał zamiast wody zwisają ogromne bryły lodu. Zjawisko to jest wyjątkowo rzadkie i wzbudza duże zainteresowanie wśród turystów.

Proces zamarzania wodospadu rozpoczął się pod koniec grudnia 2025 roku. Początkowo obok lodowych brył wciąż płynęły strumienie wody, jednak trwające mrozy - sięgające nawet -15 st. C - sprawiły, że lodu przybywało, a wody ubywało. Ostatecznie w niedzielę turyści zaobserwowali, że wodospad zamarzł całkowicie.

Wodospad Maniawski to hydrologiczny pomnik przyrody o znaczeniu ogólnokrajowym.

Władze regionu przypominają, że obecne warunki pogodowe - silne mrozy i śliska nawierzchnia - mogą być niebezpieczne dla odwiedzających. Przypomina się także o ostrożności podczas spacerów po zamarzniętych akwenach.