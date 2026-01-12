W St. Louis w stanie Missouri w USA po ulicach biegają małpy, najprawdopodobniej kotawce sawannowe. Nie wiadomo, skąd się tam wzięły, czy ktoś je wypuścił. Zwierzęta niepokoją mieszkańców, na razie są nieuchwytne dla służb. Władze miasta apelują, by się do nich nie zbliżać ani nie próbować ich łapać.

Małpy biegają swobodnie co najmniej od czwartku, kiedy po raz pierwszy zauważono je wędrujące po ulicach. Po raz pierwszy małpy zaobserwowano w rejonie O'Fallon Park na północy St. Louis.

Jak poinformował BBC News miejski wydział zdrowia, który zajmuje się kontrolą zwierząt, na razie mimo wysiłków nie udało się ich odłowić. Nie wiadomo też, ile dokładnie małp jest na wolności, wstępne raporty mówiły o czterech sztukach.

Ekspert ds. naczelnych w zoo w St. Louis zidentyfikował te zwierzęta - na podstawie dostępnych nagrań - jako kotawce sawannowe, znane też w Polsce jako werwety.

Są zaliczane do rodziny koczkodanowatych. Departament zdrowia St. Louis opisuje je jako "bardzo inteligentne i towarzyskie", ale ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem, jakie stanowią w przypadku wystąpienia podwyższonego stresu.

Na razie nie wiemy, skąd wzięły się te zwierzęta - powiedział Justen Hauser departamentu zdrowia St. Louis, cytowany przez BBC. I dodał: Posiadanie egzotycznych zwierząt jest w St. Louis zakazane. Nie wiemy o żadnych domach, w których mogłyby być trzymane "nielegalne małpy".

Marva Young, mieszkanka okolicy, powiedziała lokalnej stacji informacyjnej KSDK: Myślę o niebezpieczeństwie, bo to dzikie zwierzę.

Inny mieszkaniec powiedział stacji, że to "szaleństwo", że mogą znajdować się w pobliżu jego domu.

W mediach społecznościowych udostępniono zdjęcia kotawców siedzących na ścianie ganku czy stojących obok zaparkowanego samochodu.

Mieszkańcy nie powinni zbliżać się do tych małp ani próbować ich łapać" - apeluje Justen Hauser.

Choć posiadanie małp jest w mieście jest zakazane, w raporcie St Louis Public Radio z ubiegłego roku podano, że stan Missouri zajmuje wysokie miejsce pod względem liczby posiadanych naczelnych, przy czym każdego roku kupuje się i sprzedaje "przynajmniej 35-50 naczelnych" - zwraca uwagę BBC.