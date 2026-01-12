Ekspert ds. naczelnych w zoo w St. Louis zidentyfikował te zwierzęta - na podstawie dostępnych nagrań - jako kotawce sawannowe, znane też w Polsce jako werwety.

Są zaliczane do rodziny koczkodanowatych. Departament zdrowia St. Louis opisuje je jako "bardzo inteligentne i towarzyskie", ale ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem, jakie stanowią w przypadku wystąpienia podwyższonego stresu.

Na razie nie wiemy, skąd wzięły się te zwierzęta - powiedział Justen Hauser departamentu zdrowia St. Louis, cytowany przez BBC. I dodał: Posiadanie egzotycznych zwierząt jest w St. Louis zakazane. Nie wiemy o żadnych domach, w których mogłyby być trzymane "nielegalne małpy".

Marva Young, mieszkanka okolicy, powiedziała lokalnej stacji informacyjnej KSDK: Myślę o niebezpieczeństwie, bo to dzikie zwierzę.

Inny mieszkaniec powiedział stacji, że to "szaleństwo", że mogą znajdować się w pobliżu jego domu.

W mediach społecznościowych udostępniono zdjęcia kotawców siedzących na ścianie ganku czy stojących obok zaparkowanego samochodu.