W St. Louis w stanie Missouri w USA po ulicach biegają małpy, najprawdopodobniej kotawce sawannowe. Nie wiadomo, skąd się tam wzięły, czy ktoś je wypuścił. Zwierzęta niepokoją mieszkańców, na razie są nieuchwytne dla służb. Władze miasta apelują, by się do nich nie zbliżać ani nie próbować ich łapać.
Małpy biegają swobodnie co najmniej od czwartku, kiedy po raz pierwszy zauważono je wędrujące po ulicach. Po raz pierwszy małpy zaobserwowano w rejonie O'Fallon Park na północy St. Louis.
Jak poinformował BBC News miejski wydział zdrowia, który zajmuje się kontrolą zwierząt, na razie mimo wysiłków nie udało się ich odłowić. Nie wiadomo też, ile dokładnie małp jest na wolności, wstępne raporty mówiły o czterech sztukach.