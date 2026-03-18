Ambasada RP w Kijowie wyjaśnia okoliczności wystawienia na jednym z ukraińskich portali internetowych oferty sprzedaży przedmiotu opisanego jako Order Wojenny Virtuti Militari - poinformował szef tej placówki dyplomatycznej Piotr Łukasiewicz. Zaapelował także o powstrzymanie się od udziału w aukcji. Chodzi o order, którym odznaczono kpt. Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku.
Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży Orderu Wojennego Virtuti Militari, którym odznaczono kpt. Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 r. - poinformował we wtorek Instytut Pamięci Narodowej.
Polska ambasada w Kijowie podjęła działania w związku z tą sprawą, o czym poinformował w środę jej szef Piotr Łukasiewicz.
"Placówka pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskimi służbami oraz właściwymi instytucjami i prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej sprawy oraz zabezpieczenie odznaczenia" - napisał na portalu X Łukasiewicz. "Sprawdzimy jego autentyczność" - dodał.
Dyplomata zaapelował także o powstrzymanie się od udziału w aukcji. "Jednocześnie mając na uwadze wrażliwy charakter sprawy, proszę o weryfikowanie informacji i upowszechnianie jedynie oficjalnych komunikatów. W sytuacji wojennej oraz konfrontacji propagandowej wszelkie wpisy i apele przesądzające o sprawie mogą karmić propagandę naszych przeciwników" - zaznaczył.