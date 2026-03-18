Ambasada RP w Kijowie wyjaśnia okoliczności wystawienia na jednym z ukraińskich portali internetowych oferty sprzedaży przedmiotu opisanego jako Order Wojenny Virtuti Militari - poinformował szef tej placówki dyplomatycznej Piotr Łukasiewicz. Zaapelował także o powstrzymanie się od udziału w aukcji. Chodzi o order, którym odznaczono kpt. Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku.

Order Virtuti Militari (zdjęcie poglądowe; fot. Piotr Nowak/PAP) / kpt. Juliusz Roman Heinzel (fot. Centralne Archiwum Wojskowe) / Piotr Nowak/PAP / Instytut Pamięci Narodowej

Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Rzeczonym orderem odznaczono kpt. Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 roku.

Oferta wywołała stanowczą reakcję IPN. Działania podjęła także polska ambasada w Kijowie.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Polska ambasada w Kijowie: Sprawdzimy autentyczność orderu

Na jednym z ukraińskich portali internetowych pojawiła się oferta sprzedaży Orderu Wojennego Virtuti Militari , którym odznaczono kpt. Juliusza Romana Heinzla, oficera zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 r. - poinformował we wtorek Instytut Pamięci Narodowej.

Polska ambasada w Kijowie podjęła działania w związku z tą sprawą, o czym poinformował w środę jej szef Piotr Łukasiewicz.

"Placówka pozostaje w stałym kontakcie z ukraińskimi służbami oraz właściwymi instytucjami i prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej sprawy oraz zabezpieczenie odznaczenia" - napisał na portalu X Łukasiewicz. "Sprawdzimy jego autentyczność" - dodał.

Dyplomata zaapelował także o powstrzymanie się od udziału w aukcji. "Jednocześnie mając na uwadze wrażliwy charakter sprawy, proszę o weryfikowanie informacji i upowszechnianie jedynie oficjalnych komunikatów. W sytuacji wojennej oraz konfrontacji propagandowej wszelkie wpisy i apele przesądzające o sprawie mogą karmić propagandę naszych przeciwników" - zaznaczył.