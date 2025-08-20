Dwaj polscy policjanci rozpoczęli służbę w Wenecji i jej okolicach, wspierając włoskich karabinierów w patrolach miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów. Funkcjonariusze pomagają rodakom i dbają o bezpieczeństwo w jednym z najpopularniejszych miast Europy.

Polscy policjanci wspierają karabinierów w Wenecji. Wspólne patrole dbają o bezpieczeństwo turystów / Shutterstock

Od niedzieli do końca sierpnia dwaj polscy policjanci pełnią służbę w Wenecji i okolicach, współpracując z włoskimi karabinierami.

Obaj funkcjonariusze biegle posługują się językiem włoskim, a ich głównym zadaniem jest wsparcie karabinierów w kontaktach z polskimi turystami, którzy tłumnie odwiedzają to miasto.

Jak informują lokalne media, polskich policjantów można spotkać przede wszystkim w miejscach najczęściej uczęszczanych przez turystów, takich jak stacja kolejowa, parking na Piazzale Roma, okolice kas i przystanków tramwajów wodnych, plac św. Marka oraz most Rialto. Funkcjonariusze udzielają pomocy turystom i wspierają włoskich kolegów w codziennych działaniach.

Współpraca polsko-włoska

Wspólne patrole są efektem porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Włoch. W Wenecji służbę pełnią sierżanci z garnizonów podkarpackiego i mazowieckiego.

Polska policja apeluje do turystów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poszanowanie lokalnych przepisów.

"Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznej chwili podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom" - podkreślono w komunikacie.

Polscy funkcjonariusze byli również obecni w Rzymie podczas Jubileuszu Młodzieży, w którym uczestniczyło około 20 tysięcy pielgrzymów z Polski. Zimą, na mocy podobnego porozumienia, polscy policjanci wspierają włoskich kolegów w patrolach w popularnych ośrodkach narciarskich w Dolomitach.