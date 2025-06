Protesty obejmowały plakaty "No Space for Bezos" rozlepione po całym mieście w ostatnich dniach, a także transparenty zawieszone na mostach nad kanałami. W poniedziałek aktywiści z grupy "Everyone Hates Elon" rozwinęli olbrzymi obraz Bezosa na placu św. Marka, protestując przeciwko super-bogatym ze sloganem: "Jeśli możesz wynająć Wenecję na swój ślub, to możesz płacić więcej podatków."

Nasz protest nie dotyczy samego ślubu - chodzi o to, co on reprezentuje - powiedziała aktywistka Simona Abbate. To nie jest tylko świętowanie dwóch osób biorących ślub, to pokaz stylu życia, który jest po prostu nie do utrzymania. Najbogatsi żyją w nadmiarze, podczas gdy inni znoszą konsekwencje kryzysu klimatycznego, którego nie stworzyli - powiedziała.