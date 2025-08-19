Dożywotnie więzienie grozi zatrzymanemu przez policję 33-latkowi z gminy Obsza na Lubelszczyźnie. Mężczyzna w nocy podpalił łóżko, na którym spał jego ojciec. W ten sposób naraził na niebezpieczeństwo zdrowie i życie również innych mieszkańców domu - w tym dwójki małych dzieci.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia w gminie Obsza (powiat biłgorajski) na Lubelszczyźnie. 33-latek podpalił wersalkę, na której spał jego ojciec. Mężczyzna na szczęście w porę się obudził i zdołał ugasić pożar.

Podpalenie łóżka wywołało silne zadymienie w domu. W powietrzu pojawił się czad i cyjanowodór. Policja informuje, że zagrożone było życie i zdrowie 8 śpiących mieszkańców - w tym dwójki małych dzieci.



Policjanci z zatrzymanym 33-latkiem / KPP Biłgoraj / Policja

W chwili zatrzymania 33-latek był pijany. Miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci ustalili, że od dawna znęcał się nad własnym ojcem psychicznie i fizycznie.

33-latek usłyszał zarzuty znęcania się nad ojcem, usiłowania zabójstwa oraz sprowadzenia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywotnie więzienie.