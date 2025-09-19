Budowa Sagrada Familia w Barcelonie, świątyni autorstwa Antonio Gaudiego, zbliża się do końca. Kierownicy projektu ogłosili, że pod koniec tego roku lub na początku przyszłego uda się ukończyć zewnętrzne elementy głównej, mierzącej ponad 170 m wieży poświęconej Jezusowi Chrystusowi. Na ceremonię jej otwarcia - w czerwcu 2026 r. - został już zaproszony papież Leon XIV.

Sagrada Familia - ciągle w budowie / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Kierownik projektu budowy świątyni Sagrada Familia Esteve Camp przyznał w czwartek, że gigantyczna wieża Jezusa Chrystusa zostanie ukończona jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

Najwyższy kościół Europy

Po jej wzniesieniu świątynia osiągnie wysokość 172 metrów, co uczyni ją nie tylko oficjalnie najwyższym budynkiem Barcelony, ale także najwyższym kościołem chrześcijańskim w Europie. Jak zauważa ABC News, świątynia w stolicy Katalonii będzie wyższa niż licząca 162 m katedra w niemieckim Ulm, dzierżąca do tej pory ten tytuł.

Wieża ma już ponad 155 m wysokości, wzniesiona też została dolna połowa masywnego krzyża, który ją zwieńczy.

Zakończenie budowy wieży nie oznacza jednak definitywnego końca tej trwającej już ponad wiek inwestycji.W normalnych okolicznościach, bez przeszkód, prawdopodobnie uda nam się ukończyć cały projekt w ciągu 10 lat - ocenił Camps. Pracy wymaga bowiem jeszcze wnętrze bazyliki.

Na zatwierdzenie czekają także plany schodów przed główną bramą kościoła. Ich budowa może się wiązać z wyburzeniem co najmniej jednego budynku, co nie podoba się tamtejszym mieszkańcom.

100 lat od śmierci Gaudiego

W przyszłym roku przypada setna rocznica śmierci Gaudiego. 10 czerwca 1926 r. barceloński geniusz zginął potrącony przez tramwaj.

Papież Leon XIV został zaproszony na uroczystą mszę świętą, która odbędzie się 10 czerwca. Przedstawiciele Sagrada Familia poinformowali, że w nadchodzących tygodniach liczą na odpowiedź z Watykanu.

Papież Benedykt XVI konsekrował kościół Sagrada Familia (po hiszpańsku Święta Rodzina) i nadał mu tytuł bazyliki mniejszej w 2010 roku.

Kamień węgielny pod budowę Sagrada Familia położono w 1882 roku. Gaudí nie spodziewał się, że zostanie ukończona za jego życia. Do jego śmierci ukończono tylko jedną z jej licznych wież.