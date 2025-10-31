To moment, na który czekali miłośnicy architektury i turyści z całego świata! Bazylika Sagrada Família w Barcelonie właśnie stała się najwyższym kościołem świata. Wszystko za sprawą zamontowania pierwszego elementu krzyża na szczycie centralnej wieży – tak, jak przewidywał to niegdyś sam Antoni Gaudí. Hiszpańska świątynia oficjalnie wyprzedziła niemiecką katedrę w Ulm i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Sagrada Familia w Barcelonie najwyższym kościołem świata / MARTA PEREZ / PAP/EPA

Sagrada Família w Barcelonie właśnie została najwyższym kościołem świata, osiągając 162,91 m i przebijając katedrę w Ulm.

Na szczycie centralnej wieży zamontowano pierwszą część krzyża, a finalna wysokość ma wynieść aż 172 m!

Centralna wieża ma być ukończona w 2026 r., w setną rocznicę śmierci Gaudíego, a dekoracje będą kontynuowane przez kolejną dekadę.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Nowy rekord - Sagrada Familia sięga wyżej niż kiedykolwiek

Na szczycie centralnej wieży bazyliki Sagrada Família zamontowano w czwartek pierwszą część krzyża, który docelowo będzie wieńczył to niezwykłe dzieło. Tym samym barcelońska bazylika osiągnęła wysokość 162,91 metra, detronizując niemiecką katedrę w Ulm, która od 1890 roku szczyciła się mianem najwyższego kościoła na świecie z wynikiem 161,5 metra.

"To kamień milowy w historii światowej architektury" - komentują przedstawiciele fundacji Sagrada Família. I trudno się z nimi nie zgodzić. Wznosząca się ponad dachami Barcelony świątynia już teraz zapowiada, że na tym nie koniec - po dobudowaniu pozostałych elementów krzyża centralna wieża osiągnie docelową wysokość 172 metrów, a cały kościół będzie jeszcze bardziej imponował nie tylko rozmiarem, ale i rozmachem architektonicznym.

143 lata budowy, jedna wizja - historia Sagrada Família

Pierwszy kamień pod budowę bazyliki położono w 1882 roku, a już rok później projektem zajął się młody, pełen wizji architekt Antoni Gaudí. To on przekształcił pierwotny plan w niezwykle ambitne, pełne symboliki dzieło, które miało stać się perłą architektury sakralnej. Pomysł Gaudíego szybko przekroczył możliwości pierwotnych fundatorów, a finansowanie inwestycji przez długi czas opierało się na datkach wiernych.

W chwili tragicznej śmierci Gaudíego w 1926 roku gotowa była zaledwie jedna z osiemnastu zaplanowanych wież. Przez kolejne dekady budowa świątyni napotykała na liczne przeszkody - od braku funduszy, przez zniszczenia w czasie hiszpańskiej wojny domowej, aż po pandemię Covid-19, która niemal całkowicie zatrzymała prace w 2020 roku. Mimo to, bazylika przetrwała próbę czasu dzięki determinacji kolejnych pokoleń budowniczych i wsparciu turystów z całego świata.