To prawdziwa gratka dla miłośników architektury i podróżników. Sagrada Familia - najsłynniejsza bazylika Barcelony, której budowa ma zakończyć się już w przyszłym roku - będzie dostępna dla zwiedzających za darmo. Wszystko z okazji zbliżającego się festiwalu La Mercè, największego święta stolicy Katalonii.

Sagrada Familia / Shutterstock

W ramach tegorocznych obchodów La Mercè, organizatorzy przygotowali aż 20 tysięcy darmowych wejściówek do Sagrady Familii. To wyjątkowa okazja, bo na co dzień za wstęp do tego architektonicznego cudu trzeba zapłacić nawet ponad 140 złotych. Teraz, dzięki specjalnej loterii, szczęśliwcy będą mogli zwiedzić bazylikę bez żadnych opłat w dniach 19, 20, 21 i 24 września.

Jak zdobyć darmowy bilet? Sprawa jest prosta, ale wymaga odrobiny szczęścia. Do 14 września należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie Sagrady Familii, wybierając dogodny dzień i godzinę zwiedzania. Każdy uczestnik może zgłosić się tylko raz. Wyniki losowania zostaną ogłoszone 15 września - szczęśliwcy otrzymają informację mailowo.

Podczas darmowego zwiedzania będzie można podziwiać zarówno imponującą fasadę, jak i wnętrze bazyliki. Dla gości przygotowano także audioprzewodniki, które pozwolą lepiej poznać historię i tajemnice tego niezwykłego miejsca. Jedynym ograniczeniem będzie brak dostępu do wieży bazyliki. Warto pamiętać, że w tych dniach nie będzie możliwości zakupu regularnych biletów.

Loteria wejściówek to jeden z wielu punktów programu festiwalu La Mercè, który co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. Święto organizowane jest na cześć patronki Barcelony - Matki Bożej Łaskawej (La Mare de Déu de la Mercè). W tym czasie w całym mieście odbywają się koncerty, parady, pokazy sztucznych ogni oraz otwierają się drzwi do wielu muzeów i instytucji kulturalnych. Tegoroczna edycja potrwa od 20 do 24 września.

Jeśli planujecie wizytę w Barcelonie, warto spróbować swojego szczęścia w loterii i zobaczyć Sagradę Familię w wyjątkowej, festiwalowej odsłonie!