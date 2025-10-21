Do tragicznego wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na autostradzie A3 w okolicach Stindertal w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Zginął kierowca jadący pod prąd, który zderzył się z nadjeżdżającymi samochodami.

Miejsce tragedii na autostradzie w Niemczech / SASCHA THELEN / PAP/DPA

Tragiczny wypadek wydarzył się w nocy z poniedziałku na wtorek na autostradzie A3 w okolicach Stindertal, w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy).

Kierowca, który poruszał się pod prąd, zderzył się czołowo z nadjeżdżającymi samochodami.

Mężczyzna kierujący pojazdem jadącym w niewłaściwym kierunku zginął na miejscu w wyniku ciężkich obrażeń.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

W nocy z poniedziałku na wtorek na autostradzie A3 w okolicach Stindertal w kierunku Oberhausen doszło do dramatycznego wypadku - informują niemieckie media.

Przyczyną, według ustaleń policji, był kierowca jadący pod prąd, który w wyniku ciężkich obrażeń zginął po zderzeniu z nadjeżdżającymi samochodami. Nie wiadomo, dlaczego kierowca poruszał się w niewłaściwym kierunku.

Samochód osobowy zderzył się z dwoma innymi pojazdami. Trzy osoby zostały ranne.

Miejsce tragedii na autostradzie w Niemczech / SASCHA THELEN / PAP/DPA

Nie podano dokładnych informacji na temat stopnia obrażeń pozostałych uczestników zdarzenia. Wykluczono jednak zagrożenie życia.

Autostrada A3 na wysokości Erkrath była początkowo całkowicie zamknięta. Później otwarto jeden pas ruchu tylko dla ciężarówek. Na rozpoczęcie szczytu komunikacyjnego autostrada została jednak ponownie udostępniona do ruchu.