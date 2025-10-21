Szef węgierskiego MSZ zareagował na słowa Wołodymyra Zełenskiego, który skrytykował wybór Budapesztu na miejsce rozmów przywódców USA i Rosji. "Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie" - napisał w poniedziałek na platformie X Peter Szijjarto.

Premier Węgier Viktor Orban i minister Peter Szijjarto / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Szef węgierskiego MSZ, Peter Szijjarto, odpowiedział na krytykę Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą wyboru Budapesztu na miejsce rozmów pokojowych między USA a Rosją.

Szijjarto napisał na platformie X, że "wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował wybór Budapesztu, argumentując, że premier Węgier Viktor Orban ma prorosyjskie stanowisko i nie wierzy, aby mógł wnieść zrównoważony wkład do rozmów pokojowych.

Wołodymyr Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.

"Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład" w rozmowy - powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.

Wcześniej w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji zapowiedział na Facebooku, że we wtorek uda się do Waszyngtonu. Szijjarto nie wyjaśnił, z kim będzie rozmawiać w USA, ani jaki jest program jego wizyty.

W poniedziałek rozmowę telefoniczną przed planowanym szczytem przywódców USA i Rosji przeprowadzili szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Rosyjskie MSZ określiło ją jako konstruktywną. Amerykański Departament Stanu zaznaczył, że Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji do współpracy Moskwy i Waszyngtonu w celu wypracowania trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Donalda Trumpa".

Rubio i Ławrow mają spotkać się twarzą w twarz jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek. Daty spotkania w Budapeszcie jeszcze nie ustalono, chociaż Trump poinformował, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni.