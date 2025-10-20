Tragiczny poranek na drodze krajowej nr 46 w Kolonii Lisów, niedaleko Lublińca (Śląskie). Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z ciężarówką.
W poniedziałek około godziny 5:30 w Kolonii Lisów doszło do poważnego wypadku.
49-letni kierowca forda, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką z naczepą. Niestety, mężczyzna kierujący osobówką zginął na miejscu.
Według wstępnych ustaleń samochód ciężarowy prawdopodobnie poruszał się prawidłowo.
Jak informuje asp. szt. Monika Wacławek z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.
W związku z wypadkiem droga krajowa nr 46 była całkowicie zablokowana.