Tragiczny poranek na drodze krajowej nr 46 w Kolonii Lisów, niedaleko Lublińca (Śląskie). Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z ciężarówką.

Wypadek w Kolonii Lisów / PSP Lubliniec /

W poniedziałek około godziny 5:30 w Kolonii Lisów doszło do poważnego wypadku.

49-letni kierowca forda, z nieustalonych dotychczas przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką z naczepą. Niestety, mężczyzna kierujący osobówką zginął na miejscu.

Według wstępnych ustaleń samochód ciężarowy prawdopodobnie poruszał się prawidłowo.

Jak informuje asp. szt. Monika Wacławek z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 46 była całkowicie zablokowana.