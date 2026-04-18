Zaskakujące doniesienia na temat dyrektora FBI. Według magazynu „The Atlantic” Kash Patel regularnie upija się publicznie, a jego podwładni nie mogli go dobudzić. Sam Patel wszystkiemu zaprzecza i zapowiada pozwanie dziennikarzy.

Szef FBI Kash Patel

Magazyn "The Atlantic" donosi o regularnym nadużywaniu alkoholu przez dyrektora FBI Kasha Patela, czemu Patel stanowczo zaprzecza.

Według źródeł, szef FBI był widywany nietrzeźwy w klubach w Waszyngtonie i Las Vegas.

Według rozmówców magazynu nadużywanie alkoholu przez szefa FBI jest od dawna źródłem niepokoju w agencjach federalnych. Kash Patel miał m.in. wielokrotnie pojawiać się wyraźnie nietrzeźwy w prywatnym klubie Ned's w Waszyngtonie. "The Atlantic" twierdzi, że Patel był wtedy razem z pracownikami Białego Domu i innymi urzędnikami administracji. Do nadmiernego spożywania alkoholu dochodzić ma również w lokalu Poodle Room w Las Vegas, gdzie dyrektor FBI często spędza część weekendów.

Poranne spotkania szefa FBI przekładane na późniejsze godziny

"The Atlantic" pisze, że na początku kadencji Patela poranne spotkania i odprawy musiały być przesuwane na późniejsze godziny z powodu jego zakrapianych alkoholem nocy. Pismo powołuje się na sześciu obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby znające jego rozkład zajęć.



W ciągu ostatniego roku kilkakrotnie zdarzyło się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego. W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt do wyważania drzwi używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne. Patel nie chciał bowiem otworzyć drzwi.

Magazyn przypomniał, że w lutym, podczas oficjalnej wizyty we Włoszech, Patel został sfilmowany, gdy pił piwo z amerykańską męską drużyną hokejową po zdobyciu przez nią złotego medalu olimpijskiego. Incydent miał skłonić prezydenta Donalda Trumpa - który nie pije alkoholu i którego brat zmarł po wieloletniej walce z alkoholizmem - do telefonicznego wyrażenia niezadowolenia wobec szefa FBI. Rozmówcy magazynu podkreślili jednak, że problem wykracza daleko poza sporadyczne piwo.



Urzędnicy FBI i administracji w prywatnych rozmowach mieli zastanawiać się, czy alkohol nie odegrał roli w sytuacjach, gdy Patel podawał nieprawdziwe informacje o toczących się śledztwach, m.in. po zabójstwie konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Część obawia się, że Trump zareaguje ostro, jeśli skupi uwagę na doniesieniach o zamiłowaniu dyrektora FBI do imprezowania i wykorzystywaniu rządowego samolotu do celów prywatnych.

Patel zapowiada pozew

W oświadczeniu przesłanym redakcji w imieniu Patela FBI stwierdziło: "Drukujcie, wszystko jest fałszywe, widzimy się w sądzie - przynieście książeczkę czekową".



Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym "Atlanticowi" stanowisku oświadczyła, że dyrektor FBI pozostaje "kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku".



Według "Atlantica" Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy.

